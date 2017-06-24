به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دانش یزدی در دیدار با مسئولان شهرستان میبد با اشاره به پیشینه تاریخی میبد و اهمیت بافت تاریخی و دیگر آثار و بناهای تاریخی این شهرستان اظهار داشت: بافت تاریخی میبد منظومه ای از تاریخ و هنر و طبیعت و خورشید درخشان این شهر است.

وی با اشاره به اینکه بافت تاریخی میبد قابلیت معرفی شدن در گستره جهانی را داراست، عنوان کرد: هماهنگونه که پرونده بافت تاریخی یزد برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال شد، پرونده ای نیز برای بافت تاریخی میبد تشکیل و به یونسکو ارسال می شود.

دانش یزدی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده، این پرونده که کار مستندسازی و جمع آوری اطلاعات آن به زودی آغاز می شود، در سال ۲۰۲۰ تکمیل و به یونسکو ارسال خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با اشاره به برخی ویژگی های بافت تاریخی میبد اظهار داشت: بافت تاریخی میبد نیز مانند بافت تاریخی یزد زنده و پویا است و می تواند ظرفیت بسیار خوبی برای جذب گردشگران باشد.

وی در این دیدار به برخی دیگر از مسائل حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اشاره کرد و از مهمترین مواردی که در کنار ثبت جهانی بافت تاریخی میبد مورد توجه میراث فرهنگی استان یزد است را بحث بیمه هنرمندان صنایع دستی دانست.