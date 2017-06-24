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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد:

بافت تاریخی میبد در راه جهانی شدن/پرونده سال ۲۰۲۰به یونسکو می‌رود

بافت تاریخی میبد در راه جهانی شدن/پرونده سال ۲۰۲۰به یونسکو می‌رود

یزد ـ مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد با بیان اینکه میبد یکی از زیباترین بافتهای تاریخی در استان یزد را داراست، گفت: بافت تاریخی این شهرستان نیز در مسیر جهانی شدن قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دانش یزدی در دیدار با مسئولان شهرستان میبد با اشاره به پیشینه تاریخی میبد و اهمیت بافت تاریخی و دیگر آثار و بناهای تاریخی این شهرستان اظهار داشت: بافت تاریخی میبد منظومه ای از تاریخ و هنر و طبیعت و خورشید درخشان این شهر است.

وی با اشاره به اینکه بافت تاریخی میبد قابلیت معرفی شدن در گستره جهانی را داراست، عنوان کرد: هماهنگونه که پرونده بافت تاریخی یزد برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال شد، پرونده ای نیز برای بافت تاریخی میبد تشکیل و به یونسکو ارسال می شود.

دانش یزدی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده، این پرونده که کار مستندسازی و جمع آوری اطلاعات آن به زودی آغاز می شود، در سال ۲۰۲۰ تکمیل و به یونسکو ارسال خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با اشاره به برخی ویژگی های بافت تاریخی میبد اظهار داشت: بافت تاریخی میبد نیز مانند بافت تاریخی یزد زنده و پویا است و می تواند ظرفیت بسیار خوبی برای جذب گردشگران باشد.

وی در این دیدار به برخی دیگر از مسائل حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اشاره کرد و از مهمترین مواردی که در کنار ثبت جهانی بافت تاریخی میبد مورد توجه میراث فرهنگی استان یزد است را بحث بیمه هنرمندان صنایع دستی دانست.

کد مطلب 4013667

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