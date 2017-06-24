ایجاد رشته پرستاری سالمندان در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیس ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: بالغ بر ۶.۷ درصد جمعیت استان بوشهر معادل ۷۷ هزار نفر در استان بوشهر را سالمندان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: به همین منظور پرستاری سالمندان رشته جدید راه اندازی شده در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است که از سال آینده دانشجو می پذیرد.

رئیسی با عنوان اینکه طرح‌های بهداشتی درمانی در استان بوشهر در حال اجرا است، بیان کرد: در این راستا ۱۷۵ طرح بهداشتی و درمانی، مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت نوسازی و بهسازی می‌شود که بخش بیشتر این طرح‌ها به بهره برداری رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در استان بوشهر گفت: بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر در استان بوشهر با استفاده از خدمات طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های استان بستری و درمان شده‌اند.

وی گفت: میانگین مرگ کودکان زیر یکسال در استان بوشهر کمتر از ۱۲ درصد است و این میزان در استان کاهش پیدا کرده است.