سرپرست فرمانداری شهرستان ابوموسی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، دکتر جاسم جادری استاندار هرمزگان در این حکم خطاب به سید عبدالمحمد سجادی آورده است: با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان ابوموسی منصوب می شوید.

امید است با همکاری و هماهنگی کلیه مدیران با رعایت اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و پیروز باشید.

شایان ذکر است؛ سید عبدالمحمد سجادی پیش از این مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری هرمزگان بود. همچنین محمد سعیدی پیش از این فرماندار شهرستان ابوموسی بود.

سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان منصوب شد

استاندار هرمزگان با صدور حکمی ابراهیم فرهادی نیا را به سمت سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان منصوب کرد.

در متن حکم دکتر جاسم جادری استاندار هرمزگان خطاب به ابراهیم فرهادی نیا به آمده است: با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف قانونی در اجرای منویات مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید. توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

شایان ذکر است؛ ابراهیم فرهادی نیا پیش از این معاون دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان بود و سوابقی همچون معاون فرمانداری بندرلنگه و بخشدار کیش را در کارنامه دارد.

پیش از این علیرضا پاکدامن مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان بود.