اجرای۷۰برنامه شاخص درکردستان/بستر تبلیغات اسلامی دراستان مهیا است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام مختار کرمی امروز شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه دراستان که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی انجام شد، با اشاره به اینکه این سازمان در سال ۶۰ به فرمان امام خمینی(ره) تشکیل شد و نخستین رییس آن هم آیت الله جنتی بود، گفت: از همین سال هم اداره کل تبلیغات اسلامی درکردستان کار خودرا آغاز کرده است و در حال حاضر حدود ۶۰ درصد کارکنان این اداره کل از نیروهای اهل سنت هستند.

وی به فرمایش مقام معظم رهبری در ارتباط با این سازمان اشاره کرد و گفت: رهبری فرمودند معتقدیم مجموعه ای که امروز به عنوان سازمان تبلیغات اسلامی گردهم آمدند بالاترین و منسجم ترین گروهی هستند که در تاریخ تبلیغ داشته ایم.

وی عنوان کرد: پژوهشکده باقرالعلوم، دانشکده سوره، خبرگزاری مهر، حوزه هنری، سازمان دارالقرآن، موسسه تبیان، انتشارات امیرکبیر و روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز و مدارس صدرا از تشکل های زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: جمعیت بانوان فرهیخته، هیئات مذهبی، کانون مداحان، اتحادیه موسسات قرآنی هم از دیگر تشکل های وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هستند.

حجت الاسلام کرمی با اشاره به وجود ۹ مجتمع فرهنگی نور دراستان بیان کرد: به غیر از دهگلان و دیواندره دیگرشهرستان های استان دارای مجتمع فرهنگی نور هستند.

وی هزینه احداث ۹ مجتمع نور استان را بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان ذکر کرد وافزود: اعتبارات ساخت این مجتمع ها از محل بودجه سفر مقام معظم رهبری به کردستان در سال ۸۸، تامین شده است.

وی با بیان اینکه امکانات و بستر تبلیغات اسلامی درکردستان مهیا است، اظهارداشت: کار در سازمان تبلیغات به طور جهادی و انقلابی انجام می شود و همواره با مطالعه و برنامه ریزی اقدام به اجرایی کردن برنامه ها می کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اضافه کرد: چند ماه از سال همیشه به مطالعه و برنامه ریزی و تدوین برنامه های سال آینده اختصاص پیدا می کند و این مهم نقشه راه ادارات تبلیغات اسلامی در استان های مختلف کشور است.

حجت الاسلام کرمی از تصویب و اجرای حدود ۷۰ برنامه شاخص در سال جاری دراین استان خبرداد و گفت: حدود یکصد برنامه هم زیرمجموعه این برنامه های شاخص در استان امسال در حوزه های مختلف اعم از قرآن، اعزام، آموزش و پژوهش اجرایی می شود.

وی بیان کرد: اعتبار پیش بینی شده امسال اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان است که برآورد می شود بیش از ۹۰ درصد این بودجه تحقق پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد روحانیون مستقر دراستان ۴۳ نفر است، اظهارداشت: سالانه بیش از هزار نفر مبلغ و مبلغه به شهرستان های مختلف استان به مناسبت های مذهبی مختلف اعزام می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اظهارداشت: هیچ نهاد فرهنگی در کردستان به اندازه تبلیغات اسلامی در مناطق روستایی ومحروم سرمایه گذاری نکرده است و هزینه کرد ماهیانه ۶۰ میلیون تومانی ما در این مناطق گواهی بر این مدعاست.

حجت الاسلام کرمی عنوان کرد: متاسفانه بعد از ۳۶ سال از عمر سازمان تاکنون نتوانسته ایم به طور مطلوب فعالیت ها و برنامه های این سازمان را به مردم معرفی کنیم و هنوز هم مردم آن را با ارشاد اسلامی اشتباه می گیرند.

وی اظهارداشت: ما مجموعه سازمان تبلیغات کمتر به دنبال سخنرانی و دادن شعارهایی که هزینه ای هم دربرندارد، هستیم بلکه تمام تلاش ما در راستای عملیاتی کردن برنامه های محوله است.

وی عنوان کرد: هم اکنون چهار مدرسه صدرا در شهرستان های بیجار و قروه وجود دارد که کار تربیت جوانان مومن و انقلابی را برعهده دارند.