۲۰۰ محدوده اکتشافی معدن در خراسان جنوبی آزادسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی سال جاری فراخوان ۲۰۰ محدوده اکتشافی از طریق رسانه ها اطلاع رسانی می شود.

وی با بیان اینکه امید است ظرفیت و محدوده معدنی که بلوکه سازی شده، آزاد شود، افزود: همچنین تعداد ۴۰ معدن آماده واگذاری از طریق مزایده هستند.

شهرکی بیان کرد: افراد شرکت کننده در مزایده باید توان فنی و مالی را داشته و بتوانند از امورات معدن را عهده دار شوند.

وی با اشاره به دیگر برنامه های سال جاری، بیان کرد: افتتاح هفت طرح صنعتی از دیگر برنامه های سال جاری است.

اشتغالزایی برای ۲ هزار نیرو در استان

شهرکی از سرمایه گذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در این پروژه ها خبر داد و اظهار کرد: با افتتاح این طرح ها برای دو هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه کارخانه کک طبس از جمله طرح هایی است که در سال اقتصاد مقاومتی تعریف شد، افزود: عملیات احداث این پروژه به پایان رسیده و در حال تکمیل مراحل نهایی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین فاز نخست طرح فولاد قاین نیز در نیمه دوم سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به کارخانه سیمان باقران بیان کرد: خوشبختانه این کارخانه به چرخه تولید بازگشته و در حال حاضر روزانه ۱۰۰ کامیون به مرز ارسال می کنیم.

شهرکی ادامه داد: امید است با تکمیل زیرساخت ها در مرزهای استان بتوانیم حداکثر استفاده را در زمینه صادرات داشته باشیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده از ابتدای سال جاری بیان کرد: طی سه ماهه نخست سال جاری مصوبه محدودیت مجوز نانوایی ها را حذف کرده و توسعه مجتمع های نان را با آرد آزاد پیش گرفته ایم.

پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحد های صنعتی

شهرکی با اشاره به اجرای طرح رونق تولید در استان بیان کرد: طی سال گذشته ۷۰۰ واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی برای این طرح ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۴۵۰ واحد موفق به اخذ تسهیلات شده اند، گفت: تا کنون ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۲۵ واحد تولیدی تحت پوشش طرح پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به سامانه بهین یاب بیان کرد: ۷۵۰ واحد از صنایع کوچک در این سامانه ثبت نام کرده اند.

شهرکی با اشاره دیگر اقدامات انجام شده در طول سال گذشته بیان کرد: طی این مدت دو هزار اشتغال حفظ و ۲۶۰ اشتغال نیز ایجاد شده است.