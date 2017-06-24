جرم ۷۵ درصد زندانیان خراسان جنوبی مربوط به مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی هاشمی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اداره زندان های استان یک بازداشتگاه عمومی، پنج مرکز زندان و یک کانون اصلاح و تربیت دارد.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان زندان ها نگهداری زندانی و اجرای حکم حبس است، افزود: اولین اولویت در اداره کل زندان ها کاهش هدفمند جمعیت زندانیان است.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تمامی زندان ها در شهرستان های استان به خارج از شهرها انتقال پیدا کرده است، گفت: امیدواریم تنها زندان درون شهری در شهرستان طبس نیز در سال ۹۶ به خارج از شهر و شاهد افتتاح این مرکز باشیم.

وی ادامه داد: ارتقاء بهره وری، توسعه منابع انسانی، ایجاد زندان های هوشمند، توانمندی و مهارت فردی و اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف و سامان دهی بازداشتگاه های امنیتی و انتظامی از جمله اهداف اصلی سازمان زندان ها است.

هاشمی با بیان اینکه ۹۳ درصد زندانیان استان مرد هستند، عنوان کرد: هشت درصد زندانیان در سن ۱۸ تا ۲۵ سال، ۵۴ درصد در سن ۲۶ تا ۳۹ سال و ۳۵ درصد در سن ۴۰ تا ۶۰ سال هستند.

وی با اشاره به اینکه جرم ۷۵ درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر است، بیان کرد: دومین جرم در زندان های استان با ۱۲ درصد مربوط به سرقت است.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی با بیان اینکه سه درصد زندانیان استان بی سواد هستند، افزود: ۲۳ درصد در سطح سواد ابتدایی، ۴۶ درصد راهنمایی، هفت درصد دبیرستانی و ۱۶ درصد بالای دیپلم هستند.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد زندانیان استان شاغل اند، گفت: رسالت اصلی اداره زندان ها اصلاح و تذهیب زندانی است.

هاشمی با بیان اینکه ۳۰ هزار و ۱۶۵ زندانی در سال گذشته تحت ویزیت پزشک عمومی قرار گرفته اند، عنوان کرد: ۱۷ هزار و ۵۷ زندانی ویزیت پزشک متخصص و یک هزار و ۳۹ زندانی ویزیت روان پزشکی شده اند.

وی با اشاره به اینکه ۱۲۴ دوره فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی و صنایع دستی برای زندانیان برگزار شده است، بیان داشت: دو هزار و ۶۱۷ نفر واجد شرایط آزمون در این دوره ها بودند که دو هزار و ۵۶۳ نفر شرکت و دو هزار و ۲۷۱نفر قبول شدند.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۳۰ زندانی سواد آموز در استان وجود دارد، افزود: سه نفر از زندانیان در دانشگاه پیام نور در حال تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه ورزش صبحگاهی در بین زندانیان اجباری است، گفت: سوله ورزشی دو هزار و ۴۰۰ متری برای زندانیان در مرکز زندان بیرجند افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه ۱۸ هزار جلد کتاب در کتابخانه زندان مرکزی بیرجند وجود دارد، عنوان کرد: تعداد حافظین قرآن در استان از ۵۰ نفر به ۸۰۰ نفر رسیده است.