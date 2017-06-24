به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد استهلال هرمزگان، حجت الاسلام محمد مریدی زاده بیان داشت: در آستانه عید سعید فطر و به منظور رویت هلال ماه شوال ۹ گروه استهلال در ارتفاعات شهرستان های استان هرمزگان مستقر می‌شوند.

وی افزود: در هر گروه یک سرگروه، روحانی شیعه و سنی، رصدگر و محاسبه‌گر حضور دارد که به تلسکوپ و دوربین‌های دو چشمی مجهزند. گروه استهلال بندرعباس در پایگاه نیروهای مسلح واقع در کوه گنو مستقر می‌شوند.

وی گفت: در صورت مشاهده هلال ماه گزارش آن به دفتر نماینده، ولی فقیه در استان و دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تأیید نهایی ارسال می‌شود.

مریدی زاده عنوان کرد: گروه های رصدی ۴۵ دقیقه مانده به غروب در محل مورد نظر مستقر می شوند تا زمان اذان و برخی گروه ها تا ۲۰ پس از اذان به فعالیت می پردازند.

حجت الاسلام مریدی زاده خاطرنشان کرد: گروه ها در شهرهای بندرعباس، پارسیان، بندرلنگه، بندرجاسک، بندرچارک، حاجی آباد، رودان (دهبارز)، فین، قشم، کیش و بندرخمیر مستقر می شوند.

وی یادآور شد: علاوه بر ۱۲ گروه یاد شده ستاد استهلال هرمزگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم یک گروه برای رصد به ارتفاعات استان اعزام می کند که نتیجه آن از سوی این ستاد به دفتر ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری ارسال می شود.