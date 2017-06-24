استان قزوین آماده ارائه خدمات سفر در تعطیلات تابستانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد روز شنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان قزوین که در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شدگفت:باهم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی وتامین امکانات لازم برای ارائه خدمات تابستانی آمادگی داریم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: در شهرستان‌ها نیز فرمانداران اقدامات لازم برای ایجاد هماهنگی بین ادارات را انجام داده اند که در این زمینه نیز مشکلی نداریم.

فرخزاد یادآورشد: در سفرهای تابستانی مقصد گردشگری مسافران در مناطق روستایی و ییلاقی است که باید با معرفی آثار تاریخی استان قزوین از این فرصت باید برای معرفی این آثار و جذب گردشگران استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین گفت:تامین امنیت جاده های استان بایدبادقت بیشتری پیگیری شود و در این بخش نیز با هماهنگی نیروی انتظامی بسترسازی لازم انجام شده است.

فرخزاد بیان کرد: برای برگزاری جشنواره گیلاس در الموت و محدوده دریاچه اوان نیزبرنامه ریزی شده و برای نخستین بار بخش خصوصی برای مشارکت اعلام آمادگی کرده که امیدواریم جشن خوبی تدارک دیده شود.

وی گفت:بااطلاع رسانی مناسب به گردشگران می توانیم ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، گردشگری رابه مسافران معرفی کنیم تا از این فرصت بخوبی استفاده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین ادامه داد: برای استقرار اتوبوس‌های گردشگری در پارکینگ گازرخان پیش بینی لازم انجام شده تا از ترافیک این محدوده جلوگیری شود.

محمد علی حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین دراین جلسه گفت:باتوجه به فرارسیدن سفرهای تابستانی وافزایش ورودگردشگران به استان برنامه هاوجشنواره های مختلفی از جمله جشن برداشت گیلاس در اندج، جشن برداشت فندق در بارود، زغال اخته در هیر، هندوانه در شریفیه، انگور در تاکستان و پسته در بوئین زهرا و جشنواره غذای ایرانی و روز قزوین پیش بینی شده است.