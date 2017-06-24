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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۲

سازمان هواشناسی اعلام کرد؛

هوای صاف و آفتابی در تعطیلات عید سعید فطر/سواحل شمالی خنک می‌شود

هوای صاف و آفتابی در تعطیلات عید سعید فطر/سواحل شمالی خنک می‌شود

سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده هوای کشور در تعطیلات عید سعید فطر صاف و آفتابی خواهد بود، و تنها در برخی نقاط کشور شاهد بارش‌های محدود و پراکنده خواهیم بود.

کارشناس بخش پیش بینی سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، دربارهٔ وضعیت جوی کشور در تعطیلات عید فطر گفت: کلیه مناطق کشور طی روزهای دوشنبه و سه شنبه که بسیاری از هموطنان به مناسبت تعطیلات عید سعید فطر به سفرهای تابستانی می‌روند هوایی صاف و آفتابی خواهد داشت.

فریبا گودرزی افزود: در سواحل شمالی کشور بارش‌های خیلی پراکنده را شاهد خواهیم بود که این بارش‌ها نیز محدود است و مشکلی ایجاد نخواهد کرد و بدین ترتیب در این دو روز، استانها گیلان، مازندران و شهرها شمالی آذربایجان‌ها بارش‌های پراکنده همراه با مه صبحگاهی راتجربه خواهند کرد.

وی تأکید کرد: در جنوب کشور در بخش‌های شرقی و جنوب استان سیستان و بلوچستان دوشنبه شب بارش‌های پراکنده‌ای رخ خواهد داد و در منطقه زابل به دلیل بادهای ۱۲۰ روزه سیستان شاهد باد و گردوخاک خواهیم بود.

گودرزی با تأکید بر اینکه از نظر دمای هوا سواحل شمالی کشور طی این دور روز خنک تر می‌شود اعلام کرد از دوشنبه تا پنجشنبه مناطق غربی تا جنوب غرب کشور شاهد افزایش چهار تا هفت درجه‌ای دمای هوا خواهیم بود.

وی در پایان شرایط جوی کشور را برای گذراندن تعطیلات مساعد دانست و برای هموطنان سفرهایی خوب و ایمن آرزو کرد.

کد مطلب 4013698
مسعود بربر

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