سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع است، اظهار کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۲ روز یکشنبه چهارم تیرماه تا ساعت ۳ بامداد روز دوشنبه پنجم تیرماه از مرزنآباد به سمت کرج ممنوع میشود.
وی به استقرار مأموران پلیسراه در محور کرج - چالوس اشاره کرد و گفت: با اعلام مأموران پلیسراه تردد انواع خودرو از ساعت ۱۵ روز یکشنبه چهارم تیرماه تا ساعت ۳ بامداد روز دوشنبه پنجم تیرماه از کرج به سمت مرزنآباد بهصورت یکطرفه خواهد بود.
سرهنگ معظمی گودرزی تأکید کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۲ روز دوشنبه پنجم تیرماه تا ساعت ۱ بامداد روز سهشنبه ششم تیرماه از مرزنآباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأموران پلیسراه مستقر در محور تردد انواع خودرو از ساعت ۱۵ روز دوشنبه پنجم تیرماه تا ساعت ۱ بامداد روز سهشنبه ششم تیرماه از کرج به سمت مرزنآباد بهصورت یکطرفه خواهد بود.
رئیس پلیسراه استان البرز اضافه کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۲ روز جمعه نهم تیرماه تا ساعت ۳ بامداد روز شنبه دهم تیرماه از کرج به سمت مرزنآباد ممنوع بوده و با اعلام مأموران پلیسراه مستقر در محور تردد انواع خودرو از ساعت ۱۵ روز جمعه نهم تیرماه تا ساعت ۳ بامداد روز شنبه دهم تیرماه از مرزنآباد به سمت کرج بهصورت یکطرفه خواهد بود.
اعلام محدودیتهای ترافیکی عید فطر در آزادراه کرج
سرهنگ معظمی گودرزی در ادامه با اشاره به اعمال محدودیتهای ترافیکی در آزادراه کرج – قزوین، گفت: تردد همه کامیونها، تریلرها و کامیونتها بهاستثنای حاملان مواد سوختنی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز یکشنبه چهارم تیرماه در مسیر شرق به غرب (باند شمالی) و ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روز جمعه نهم تیرماه در مسیر غرب به شرق (باند جنوبی) محور کرج – قزوین ممنوع است.
وی همچنین به ممنوعیت تردد موتورسیکلت از محور کرج – چالوس اشاره کرد و گفت: از ساعت ۱۲ ظهر فردا یکشنبه تا ساعت ۶ بامداد روز شنبه دهم تیرماه تردد موتورسیکلت از محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است.
رئیس پلیسراه استان البرز از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان البرز بهویژه محور کوهستانی کرج – چالوس رادارند خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز حادثه جلوگیری کرده و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.
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