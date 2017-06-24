پرسپولیس پرتماشاگرترین و نفت تهران کم تماشاگرترین تیم های فصل قبل

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، تعداد تماشاگران شانزدهمین دوره لیگ برتر یک میلیون و ۸۴۳ هزار نفر بوده که نسبت به دوره گذشته تغییر محسوسی نداشته و میانگین تماشاگر برای هر بازی ۷۶۷۹ نفر بوده است.
پرسپولیس با ۹۸۸ هزار نفر بیشترین تماشاگر را داشته و استقلال هم با ۶۳۷ هزار نفر در رده دوم پرتماشاگرترین تیم لیگ قرار دارد.
با توجه به اینکه ورزشگاه ها سیستمی جهت تفکیک تعداد تماشاگران میزبان و میهمان ندارد تعداد تماشاگران برای هر دو تیم محاسبه و جمع نهایی بر دو تقسیم شده است.
کمترین تماشاچی را بازی های نفت تهران با ۷۵ هزار نفر داشت.
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