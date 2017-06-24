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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۶

سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد:

پرسپولیس پرتماشاگرترین و نفت تهران کم تماشاگرترین تیم های فصل قبل

پرسپولیس پرتماشاگرترین و نفت تهران کم تماشاگرترین تیم های فصل قبل

تعداد تماشاگران مسابقات شانزدهمین دوره لیگ برتر یک میلیون و ۸۴۳ هزار نفر بوده است.‏

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، تعداد ‏تماشاگران شانزدهمین دوره لیگ برتر یک میلیون و ۸۴۳ هزار ‏نفر بوده که نسبت به دوره گذشته تغییر محسوسی نداشته و میانگین ‏تماشاگر برای هر بازی ۷۶۷۹ نفر بوده است.‏

پرسپولیس با ۹۸۸ هزار نفر بیشترین تماشاگر را داشته و استقلال ‏هم با ۶۳۷ هزار نفر در رده دوم پرتماشاگرترین تیم لیگ قرار ‏دارد.‏

با توجه به اینکه ورزشگاه ها سیستمی جهت تفکیک تعداد ‏تماشاگران میزبان و میهمان ندارد تعداد تماشاگران برای هر دو تیم ‏محاسبه و جمع نهایی بر دو تقسیم شده است. ‏

کمترین تماشاچی را بازی های نفت تهران با ۷۵ هزار نفر داشت.‏

کد مطلب 4013705

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