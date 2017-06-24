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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۴

رئیس قوه قضائیه:

تلاش زیادی برای انطباق قوانین با دستورات شرع شده است

تلاش زیادی برای انطباق قوانین با دستورات شرع شده است

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در طول سال‌های اخیر تلاش زیادی برای پیشرفت دستگاه قضایی شده است، گفت: دستگاه قضایی ایران یک دستگاه پیشرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله آملی لاریجانی در مراسم تجدید میثاق مسئولان عالی قضایی با آرمان‌های امام راحل (ره) گفت: بنیان نظام قضایی جدید با معماری شهید والامقام شهید بهشتی و دستورات اکید امام راحل برای دستگاه قضایی تشکیل شد.

وی با اشاره به وظایف و اختیارات قوه قضائیه اظهارداشت: اختیارات دستگاه قضایی در قانون اساسی و شرع تبیین شده است که اهداف بزرگی دارد و طبیعتاً ممکن است تا این اهداف فاصله داشته باشیم اما در طول این چند سال و با ارشادات امام راحل و تاکیدات رهبری و تلاش قضات راه بلندی طی شده است. به طوری که تلاش زیادی برای انطایق قوانین با دستورات شرع و تجربیات دنیا مطرح شده است.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه ایران یک دستگاه پیشرفته است، گفت: تلاش‌های زیاد برای اهداف نظام قضایی شده است و از این جهت قابل تشکر است. اما چون احقاق حقوق مردم در سطح وسیعی مطرح است باید تلاش بیشتری برای رسیدن به این مهم انجام شود.

آیت الله لاریجانی تصریح کرد: امروز به دلیل شرایط خاص منطقه نیاز به تعالیم دستورات امام و رهبری در مورد مبارزه با سلطه جهانی را بیشتر احساس می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: خودباوری و برگشتن به خود در این عرصه مهم است که ریشه آن در نگاه توحیدی است و یکی از دستورات امام راحل داشتن نگاه توحیدی بود و اگر این نگاه درست باشد همه امور درست می‌شود.

وی افزود: امروز قوه قضائیه مفتخر است که در مقابل هجمه ها به نظام و قوه، به بهانه حقوق بشر مقابله کرده است و از این جهت خدا را شاکریم.


 

کد مطلب 4013710

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