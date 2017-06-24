تلاش زیادی برای انطباق قوانین با دستورات شرع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله آملی لاریجانی در مراسم تجدید میثاق مسئولان عالی قضایی با آرمان‌های امام راحل (ره) گفت: بنیان نظام قضایی جدید با معماری شهید والامقام شهید بهشتی و دستورات اکید امام راحل برای دستگاه قضایی تشکیل شد.

وی با اشاره به وظایف و اختیارات قوه قضائیه اظهارداشت: اختیارات دستگاه قضایی در قانون اساسی و شرع تبیین شده است که اهداف بزرگی دارد و طبیعتاً ممکن است تا این اهداف فاصله داشته باشیم اما در طول این چند سال و با ارشادات امام راحل و تاکیدات رهبری و تلاش قضات راه بلندی طی شده است. به طوری که تلاش زیادی برای انطایق قوانین با دستورات شرع و تجربیات دنیا مطرح شده است.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه ایران یک دستگاه پیشرفته است، گفت: تلاش‌های زیاد برای اهداف نظام قضایی شده است و از این جهت قابل تشکر است. اما چون احقاق حقوق مردم در سطح وسیعی مطرح است باید تلاش بیشتری برای رسیدن به این مهم انجام شود.

آیت الله لاریجانی تصریح کرد: امروز به دلیل شرایط خاص منطقه نیاز به تعالیم دستورات امام و رهبری در مورد مبارزه با سلطه جهانی را بیشتر احساس می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: خودباوری و برگشتن به خود در این عرصه مهم است که ریشه آن در نگاه توحیدی است و یکی از دستورات امام راحل داشتن نگاه توحیدی بود و اگر این نگاه درست باشد همه امور درست می‌شود.

وی افزود: امروز قوه قضائیه مفتخر است که در مقابل هجمه ها به نظام و قوه، به بهانه حقوق بشر مقابله کرده است و از این جهت خدا را شاکریم.





