به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر شنبه در یکصد و هشتاد و دومین جلسه علنی شورای شهر اصفهان ضمن قدردانی از مردم اصفهان برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: امیدواریم با وحدت همه مسلمانان جهان ریشه ظلم و ستم از بین برود و پرچم عدالت در همه جهان به اهتزاز درآید.

وی در ادامه با اشاره به در پیش رو بودن روز مبارزه با مواد مخدر ابراز داشت: این بلای خانمان سوز در بسیاری از خانواده‌های ایرانی معضل آفرین شده است و از این رو مسئولان باید با برنامه‌ریزی صحیح زمینه‌های شادی و نشاط جوانان را فراهم سازند تا گرایش آنها به مواد مخدر و تفریحات خطرناک کمتر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه در چهارمین دوره شورای اسلامی بهره برداری از مترو را در دستور کار ویژه قرار دادیم، تصریح کرد: بهره‌برداری قسمت عظیمی از خط یک مترو نتیجه اهتمام ویژه به این طرح بوده است.

وی راه‌اندازی قطار شهری را یکی از راهکارهای کاهش آلاینده‌های هوای اصفهان دانست و افزود: در این راستا یادآور می‌شوم که خوشبختانه در حال حاضر ۱۵ ایستگاه از ۲۰ ایستگاه خط یک مترو اصفهان در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

امینی با بیان اینکه همدلی همه دستگاه‌ها و همراهی استاندار اصفهان اصلی‌ترین دلیل بهره برداری و موفقیت در اجرای مترو بوده است، اظهار داشت: در این راستا انتظار داریم در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان نیز مترو در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به دریافت مجوزهای دولتی برای بهره برداری از قطار شهری اصفهان ابراز داشت: در این زمینه شهرداری قراردادی را با بانک شهر برای تامین منابع مالی مورد نیاز بهره‌برداری از قطار شهری اصفهان منعقد کرده است.