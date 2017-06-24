شمارۀ ۱۳۵ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شمارۀ ۱۳۵ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «اخلاق عشق‌ورزی ۲» منتشر شد.

بخش نخست این موضوع که در شمارۀ پیشین این نشریه منتشر شده بود بیشتر دیدگاه‌های نظری فیلسوفان اخلاق و روانشناسان در این حوزه را معرفی کرد. در شمارۀ دوم بیشتر بر نتایج و آثار عملی عشق‏ورزی در زندگی به ویژه در ساحت اخلاقی و روانی انسان‌ها تمرکز شده است. این شماره به دبیری زهره همت از شش نوشتار تشکیل شده است. نوشتار نخست گفت‌وگویی با آلن دوباتن در فوریه ۲۰۱۷ با برنامه تلویزیونی On Being است. در این گفت‌وگو دوباتن بیشتر به آسیب ‏های عشق‎ورزی می‌پردازد.

«به زعم او کتاب‎ها و فیلم ‏ها ما را تا لحظه وصال پیش می‎برند اما چشم ما را بر ادامه کاری که باید در تداوم عشق‎ورزی انجام دهیم، می‎بندند. او بر این باور است که ما از مواجهه مستقیم با عشق می‎ترسیم و بنابراین ناخواسته وصال را تبدیل به قربانگاه عشق می‏ کنیم. به نظر دوباتن عشق‎ورزیدن نوعی مهارت است که خوشبختانه ما به واسطه انسان بودنمان می‎توانیم کسبش کنیم و با آنچه در فیلم‏ ها دیده ‏ایم و در رمان‏های عاشقانه خوانده‎ایم تفاوت دارد.

او همچنین از آنچه آفت ملال و ابتذال، خرده وظایف زناشویی، امتناع از بازگو کردن خواسته ‏های به حق طرفین در رابطه، احساس تنهایی و درک نشدن کامل از طرف کسی که دوستش داریم بر سر عشقمان می‎آورد سخن می‎گوید و بر این باور است که کسب مهارت در این زمینه چه در مقام یک انسان، و چه به عنوان یک فرهنگ، ما را تبدیل به انسان‎های شادتر و فهمیم‎تر خواهد کرد.»

دومین نوشتار این دفتر گفت‌وگویی با محمدجعفر امیرمحلاتی با عنوان «اخلاق و شورمندی عشق» است. محلاتی در این مصاحبه ابتدا به بررسی رابطه میان عشق و اخلاق پرداخته و در ادامه از چندین آفت مهم عشق ‏ورزی در روزگار مدرن مانند از بین رفتن رابطه خیالی میان عاشق و معشوق به واسطه گسترش وسایل ارتباط جمعی، عدم توجه به اصل آهستگی در زندگی شتابزده مدرن و گریز از انحصارگرایی در روابطه عاشقانه روزگار ما سخن گفته است. و در آخر نیز بایدها و نبایدهای ناظر به عشق‏ورزی در دوران مدرن و تفاوت آن با ادوار گذشته را واکاوی کرده است.

نوشتار سوم با عنوان «عشق» ترجمه بخش دوم از مدخل «عشق» دانشنامه فلسفی استنفورد به قلم بنت هلم است. در بخش نخست این مقاله به حدود و ثغور عشق، تفاوت انواع روابط عاشقانه و چندین رویکرد به عشق‏ ورزی که آن را نوعی اتحاد، نوعی تعلق خاطر شدید و نوعی درک ارزش می‌دانست، پرداخته بود و در ادامه دو دیدگاه دیگر را محل بحث قرار می ‏دهد که اولی عشق را نوعی اعطای ارزش به معشوق در نظر می‏گیرد، و دومی آن‎ را نوعی احساس، عاطفه و هیجان به حساب می‏ آورد. هلم در انتهای مقاله‏ اش می ‏کوشد تا به این سوال مهم که در اصل، چرا عشق می‏ ورزیم پاسخ دهد. وی در این بخش دیدگاه‏ های ناظر به عشق را نقد می‏کند و دیدگاه‏ خودش را در این‌باره بازگو می ‏نماید.

چهارمین مقالۀ این مجموعه با عنوان «فواید عشق‏ ورزی» با ترجمۀ زهرا ابراهیمی به قلم اریک.جی.سیلورمن است. او در این مقاله کوشیده تا دربارۀ آثار ذهنی و روانی، شخصیتی، اخلاقی و اجتماعی عشق‎ورزیدن و نتایج عملی این رویداد بر کیفیت زندگی تجربه‌کننده آن حرف بزند و بنابراین برای این کار ناگزیر به استفاده از یافته ‏های حوزه اخلاق و روانشناسی در توجیه یا مستدل‏ سازی عشق بوده است. در واقع سیلورمن در این نوشتار بر این امر متمرکز است که چگونه عشق ‏ورزیدن می ‏تواند ما را تبدیل به آدم‏ های بهتری کند.

نوشتار پنجم با عنوان «عشق به مثابه دوستی کامل بر مبنای نظر ارسطو» به قلم سایمون می و با ترجمۀ محمدحسن ترابی است. این مقاله از شباهت‏ ها و تفاوت‏ های میان عشق و دوستی سخن می‎گوید و به عناوین فرعی‏ تری می‌پردازد مانند این‌که آیا می‏ توانیم با عاشق خود دوست بمانیم و یا اینکه خودشناسی و فضیلت مندی در پیشبرد عشق و دوستی تا چه اندازه حائز اهمیت است؟ سایمون می در این مقاله بیشتر بر اندیشه‌های فلسفی ارسطو متمرکز است.

آخرین مقالۀ این دفتر با عنوان «والنتاین: روز اِروس»‎ به قلم کاوه بهبهانی تأملی بر مفهوم عشق در روزگار مدرن از رهگذرِ خواندن شعر والنتاین کَرول اَن دافی است. «نویسنده بحث خود را با توضیح و بررسی انواع سه گانه عشق شروع می ‏کند و سپس در معنای اروتیک آن به مداقه‎ای ژرف‎تر می‌پردازد و بحث را به دوره رمانتیک و ویژگی‎های بارز قهرمانان آن دوره می‏ کشاند و در ادامه شعری از کرول ان دافی را مطرح می‎کند که مضمون آن ریشخند عشق رمانتیک در دوران مدرن است.»

بخش دوم شمارۀ ۱۳۵ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت «ادب و هنر» نام دارد این بخش مشتمل بر یک مقاله با عنوان «زیباشناسی هنرهای تجسمی در سدۀ شانزدهم» به قلم ووادیسواف تاتارکیویچ و با ترجمۀ سیدجواد فندرسکی است و در ادامۀ مقالات زیباشناسی به قلم تاتارکیویچ منتشر شده است.

بخش سوم نشریه «اندیشه و نظر» نام دارد و مشتمل بر چهار نوشتار است. نخستین مطلب با عنوان «فلسفۀ اسلامی در ژاپن» گفت‌وگویی با انشاءالله رحمتی و شین‌ناگایی است. دومین مقاله با نام «راه معرفت» به قلم رودلف اوتوست که انشاءالله رحمتی به فارسی ترجمه کرده است. «خاتمیت؛ توجیه یا تفسیر» عنوان مقالۀ سوم این بخش است که علی واعظی آن را نگاشته است. «کیهان‌شناسی فلسفی و رویکردهای اشراقی» آخرین مقالۀ بخش اندیشه و نظر به قلم هوشنگ شکری است.

بخش چهارم نشریه «کتاب» نام دارد. در این بخش ابتدا بخش سوم مقالۀ «شاهکارهای حکایت در ادبیات فارسی» به قلم سیدمسعود رضوی آمده است.

در ادامۀ این بخش منیره پنج‌تنی، دبیر بخش کتاب نشریه، به موضوع روش تحقیق در حوزۀ هنر پرداخته است. او ابتدا مقاله‌ای با عنوان «روش پژوهش و نگارش در هنر» نگاشته است. در این مقاله علاوه بر اهمیت موضوع «روش» در پژوهش، دو کتاب «راهنمای تحقیق و نگارش در هنر» و «روش تحقیق در هنر طراحی: بصری‌سازی پژوهش» را نیز نقد و بررسی کرده است؛ همچنین در ادامه با طاهر رضازاده، به بهانۀ بررسی ترجمۀ کتاب «روش تحقیق در هنر طراحی» گفت‌وگو کرده است. بخش پایانی نیز مشتمل بر معرفی کتاب‌های فارسی و انگلیسی در حوزۀ فلسفه است.

آخرین بخش نشریه با عنوان «گزارش» به دبیری منوچهر دین‌پرست گزارش برخی از وقایع یک ماه اخیر در حوزۀ فلسفه پرداخته است.

شمارۀ ۱۳۵ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با مدیر مسئولی و دبیری انشاءالله رحمتی با بهای ۵۰۰۰ تومان در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.



