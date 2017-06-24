صادرات ۲۳ میلیارد دلار محصولات شیمیایی و سلولزی تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروین نباتی گفت: میزان تولید بسیاری از محصولات گروه صنایع شیمیایی و سلولزی در سال گذشته افزایش داشته و در برخی از کالاها تا ۵۰ درصد بیشتر شده و امسال نیز با افزایش تولید بیش از ۲۳ میلیارد دلار صادرات این محصولات هدف گذاری شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۹هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی صنایع شیمیایی و سلولزی در کشور فعالیت دارند که برای راه اندازی آنها بیش از ۶۸۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و زمینه اشتغال ۴۴۸ هزار نفر را فراهم کرده اند.

نباتی سهم صنایع شیمیایی و سلولزی از کل صنعت را ۲۳ درصد و سهم این واحدها از نظر میزان سرمایه گذاری و اشتغال را به ترتیب ۳۱ و ۱۸ درصد از کل صنعت کشور عنوان کرد و افزود: تنها در بخش تولید ام دی اف تولید کشور در یکساله گذشته بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته و سیاست های حمایتی از صادرات این محصول نیز در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است.

وی از کاهش میزان تخفیفات تعرفه ترجیحی واردات MDF از کشور ترکیه از ۳۰ درصد به ۵ درصد به عنوان یکی از برنامه های حوزه تحت مسوولیت خود خبر داد و اظهار کرد: در سال ۹۵ بیش از ۳۹ میلیون تن انواع کالاهای شیمیایی و سلولزی به ارزش بیش از ۱۸ میلیارد دلار از کشور صادر شده که از نظر مقدار نسبت به سال قبل تر ۳۴.۵ درصد افزایش داشته است.

این مقام مسوول یادآور شد:۴۲ درصد صادرات غیر نفتی کشور با احتساب پتروشیمی در سال گذشته سهم صنایع شیمیایی و سلولزی بوده و در تلاشیم سهم این صنایع را در تولید و صادرات در سال جاری بیش از پیش افزایش دهیم.

وی از تهیه و تدوین برنامه راهبردی صنایع سلولزی ( چوب و کاغذ) با مشارکت انجمن ها و تشکل های صنعتی به عنوان یکی از برنامه های مهم اجرا شده توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال گذشته یادکرد و گفت:از جمله اقدامات دیگر این بخش می توان به همکاری موثر در ساماندهی واردات تایر اشاره کرد که یکی از سازو کارهای موثر و کارامد در واردات بوده بطوریکه با تقویت الزامات کنترل کیفیت و برقراری انظباط در واردات ، واردات تایرو تیوب خودرویی در حد نیاز کشور صورت گرفت و تولید انواع تایر و تیوب خودرویی نیز ۵/۱۶ درصد افزایش یافت.

به گفته نباتی ظرفیت تولید انواع تایر و تیوب در حال حاضر بیش از ۴۰۰هزار تن بوده و در سالجاری سهم تولید در تامین نیاز کشور افزایش یافته و در بسیاری از انواع تایرو تیوب بویژه تایرهای سبک ،تولیدات داخلی کل نیاز کشور را تامین می کند.

مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت،معدن و تجارت حمایت از تولیدات داخلی و درج آنها در فهرست توانمندی های تولیدی و خدماتی کشوررا از جمله برنامه های اصلی دولت در حوزه تحت مسوولیت خود عنوان کرد و افزود:در این راستا به عنوان یکی از اقدامات مهم فهرست کالاهای ساخت داخل تهیه و دستورالعمل عدم خرید آنها توسط دستگاههای دولتی و عمومی برای تصویب تدوین شده است.

نباتی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار تولید محصولات شیمیایی و سلولزی اشاره و تصریح کرد: در سال گذشته میزان تولید کاغذ،نئوپان،تخته فیبر و ام دی اف،دوده،محصولات پتروشیمی ،انواع روغن موتور و سموم دفع آفات نباتی در مقایسه با سال قبل تر از آن افزایش داشته است.

به گفته وی تولید کاغذ ۶.۸ درصد، نئوپان ۱۱.۷ درصد، تخته فیبر و ام دی اف ۴۸.۷ درصد،سموم دفع آفات نباتی ۱۷.۳ درصد،روغن موتور و صنعتی ۴.۴ درصد ،دوده ۲۹.۵ درصد و محصولات پتروشیمی ۹ درصد در سال گذشته رشد داشته است.

این کارشناس صنایع شیمیایی و سلولزی از تحقق برنامه های صادراتی محصولات شیمیایی و سلولزی در سال گذشته و تداوم برنامه ریزی برای افزایش صادرات در سال جاری خبر داد و گفت:در سال گذشته ۹۰ درصد برنامه ریزی های انجام شده در بخش صادرات محصولات پتروشیمی و ۱۰۳ درصد برنامه صادرات محصولات پلاستیکی ،رنگ،رزین و چسب در سال گذشته محقق شده و در سایر محصولات نیز بر اساس برنامه صادراتی موفقیت های چشمگیری در حوزه صادرات ثبت شده است. در مجموع بر اساس پایشهای انجام شده بیش از ۸۸ درصد برنامه صادراتی صنایع شیمیایی و سلولزی در سال ۹۵ با همراهی تولیدکنندگان و صادر کنندگان و تلاش و برنامه ریزی دولت و وزارت صنعت،معدن و تجارت متحقق یافته است.

نباتی با تاکید بر اینکه قرار است در سال ۹۶ بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته بیش از ۲۳میلیون دلار انواع محصولات شیمیایی و سلولزی از کشور صادر شود اظهار کرد:بر پایه هدفگذاری ها امسال تلاش خواهیم کرد با مشارکت فعالان صنعتی و تولیدکنندگان فعال این بخش بیش از ۱۸ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی،۱.۲ میلیارد دلار مصنوعات پلاستیکی،۳۰۰ میلیون دلار روغن موتور،صنعتی و پارافین ،۳۰۰ میلیون دلار رنگ ،رزین و چسب و ۲.۵ میلیارد دلار انواع مختلف محصولات شیمیایی به بازارهای هدف در سراسر جهان صادر کنیم.