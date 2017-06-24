رئیس و دادستان جدید دادگستری شفت معارفه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه با حضور مجید الهیان قائم مقام رئیس اداره کل دادگستری گیلان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی رئیس و دادستان جدید دادگستری شهرستان شفت معرفی شدند.

قائم مقام رئیس اداره کل دادگستری گیلان این مراسم با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر و هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: این ایام یادآور خاطرات تلخ روزهای سال۶۰ در ایران است.

تشخیص حق از باطل مهم ترین اولویت دستگاه قضا

مجید الهیان با بیان اینکه روزهایی که اوج عملیات های سبوحانه منافقین بود، افزود: در آن روزها نظام مقدس اسلامی و امام خمینی (ره) یکی از یاران با وفای خود و ۷۲ تن از شخصیت های سیاسی و اعضای حزب را از دست داد.

وی با اشاره به شهادت بسیاری از بزرگان و مردم ایران در سال های ابتدایی بعداز پیروزی انقلاب اسلامی درحوادثی همچون ترور و یا بمب گذاری، گفت: این شهدا برای اعتلای اسلام و بقای نظام مقدس اسلامی جان خود را از دست دادند.

قائم مقام رئیس اداره کل دادگستری گیلان خدمتگذاری به مردم را در کنار اعتلای اسلام و بقای نظام دومین هدف مسئولان عنوان و خاطرنشان کرد: به فرموده خداوند متعال به آدمی کرامت داده شده و خدمت به این بشر بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه احقاق حق و ابطال باطل از مهم ترین وظایف دستگاه قضا محسوب می شود، تصریح کرد: تلاش دستگاه قضا این بوده که به رغم سخت بودن این کار حق را از باطل تشخیص دهند.

الهیان مدیریت و فعالیت در چنین دستگاه را بسیار سخت برشمرد و یادآورشد: اگر برخورد مسئولان قضای با مردم خوب باشد حتی فردی که در یک دعوی متضرر شده نیز از حکم قضایی رضایت خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به اینکه عملکرد قضایی در سطح شهرستان شفت مطلوب است، افزود: انتظار می رود که روند تعامل و همکاری سازنده بین دستگاهی در دوره فعالیت ریاست جدید نیز در شهرستان ادامه داشته باشد.

قائم مقام رئیس اداره کل دادگستری گیلان با تأکید برضرورت نوآوری در مدیریت، گفت:انتظار می رود با ایجاد این نوآوری بتوانند در زمینه حفظ بیت المال، انفال با توجه شرایط خاص شهرستان در حوزه گردشگری عملکرد مطلوبی از خود به نمایش گذاشته و روند سابق را ادامه دهند.

ور در ادامه به انتظار مقام معظم رهبری از قوه قضائیه اشاره و خاطرنشان کرد: به فرموده ایشان باید دادگستری به جای برسد که در صورت ضایع شدن حق از هر کسی آن فرد با اعتماد و اطمینان کامل برای رسیدگی به حق خود به دادگستری مراجعه کند.

قوه قضائیه مقتدر زمینه ساز توسعه جامعه

فرماندار شفت نیز در ادامه این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از تلاش رئیس و دادستان سابق شهرستان، اظهار کرد: در مدت همکاری با این عزیزان در شهرستان فضای همدلی و انسجام حکم فرما بود.

محمدرضا محسنی با تأکید برعملکرد مطلوب دادگستری شهرستان شفت، افزود: قوه قضائیه دارای جایگاه ویژه ای در سطح جامعه است.

وی با بیان اینکه عدالت یکی از مهمترین ویژگی ها یک قاضی است، گفت: هیچ مقام تقننی و اجرایی حق دخالت در قوه قضائیه را ندارد.

فرماندار شفت با اشاره به عملکرد مطلوب دادگستری شهرستان، خاطرنشان کرد: در مدت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا با توجه به وجود تعامل و همکاری بین دستگاهی خوشبختانه کوچک ترین مشکلی در سطح مشاهده نشد.

وی وجود قوه قضائیه مقتدر و کارآمد را یکی از عوامل بسترساز توسعه هر جامعه ای عنوان کرد و افزود: اگر قوه قضائیه اقتدار لازم را داشته باشد می تواند نقش مهمی در توسعه پایدار کشور ایفا کند.

برخورد قاطع با اخلال گران امنیت و آسایش در شهرستان شفت

رئیس جدید دادگستری شفت در ادامه این جلسه مراسم ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفت تیر، اظهار کرد: حفظ شأن دستگاه قضایی، تعامل سازنده و قانونی از اولویت های فعالیت در دستگاه قضا است.

سیروس محمدی با اشاره به اینکه تلاش می شود تا با تعامل سازنده در توسعه شهرستان همراه دستگاه های اجرایی باشیم، افزود: محوریت ترین اقدام در هر جامعه ای برقراری نظم و امنیت است.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با اخلال گران امنیت و نظم در شهرستان شفت، گفت: این اقدام از سوی هر کسی باشد غیرقابل قبول است.

رئیس جدید دادگستری شفت با اشاره به تأمین امنیت در سطح کشور، استان و شهرستان توسط نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و سپاه، خاطرنشان کرد: برقراری امنیت و آسایش در هر جامعه ای حق همه مردم است.

وی پیشگیری از وقوع جرم را یکی دیگر از اولویت های کاری خود عنوان و تصریح کرد: البته باید به این نکته نیز توجه شود که فعالیت در این حوزه تنها برعهده نیروی انتظامی و قوه قضائیه نبوده و سایر دستگاه ها هم باید در زمینه فعالیت کنند.

محمدی با بیان اینکه درباره حفظ اراضی ملی در سطح شهرستان شفت به صورت ویژه و حساس تر عمل می شود، تأکید کرد: در این زمینه تلاش شده با حضور میدانی و با توجه به شرایط خاص شهرستان با قاطعیت کامل با افرادی که قصد تخریب اراضی ملی، محیط زیست و معادن را دارند برخورد می شود.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از شعبانی و عیسی پور رئیس و دادستان سابق دادگستری شفت، سیروس محمدی و حسین جوادی به ترتیب به عنوان رئیس و دادستان جدید دادگستری این شهرستان معرفی شدند.

گفتنی است محمدی پیش از این ریاست حوزه قضایی سنگر و حسین جوادی نیز رئیس دادگاه کیفری ۲ را برعهده داشتند.