سازمان اقتصادي درياي سياه ؛ حركت به سوي پيشرفت يا پسرفت

به گزارش خبرگزاري مهر ، پانزدهمين نشست شوراي وزراي امورخارجه كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي درياي سياه (BSEC) روز دهم آبان ماه آغاز گرديد تا در اين نشست اعضا ضمن تاكيد بر اهميت نقش رو به افزايش منطقه درياي سياه، در زمينه اقتصاد و سياست بين المللي به سوي همكاريهايي كه منجر به آزاد كردن پتانسيل ها شود، حركت كنند .

سازمان همكاري اقتصادي درياي سياه (BSEC) در سال 1992 توسط 11 كشور عضو، تاسيس گرديده است. اعضا اين سازمان شامل تركيه، اوكراين، آذربايجان، آلباني، ارمنستان، بلغارستان، يونان، گرجستان، مولداوي، فدراسيون روسيه، روماني مي باشد و دبيرخانه آن در استانبول واقع است. هدف سازمان گسترش همكاريهاي دو جانبه و چند جانبه بين كشورهاي عضو در زمينه هاي مورد توافق اعلام گرديده است .

اهميت استراتژيكي منطقه درياي سياه به عنوان حلقه رابط ميان اروپا و آسيا و استفاده از اين موقعيت از انگيزه هاي اصلي پيدايش اين نهاد منطقه اي بود. هر يك از كشورها خواسته هايي را در پس عضويت در اين سازمان دنبال مي كنند. روسيه پس از دست دادن هژموني خود بر جمهوريهاي سابق در قالب همكاريهاي منطقه جديد همانند شانگهاي ، مجمع اقتصادي اوراسيا و كاسفور سعي دارد تسلط خود را بازيافت كند .

روسيه با ارايه و ترويج طرح يكنواخت سازي كار سيستم انرژي اروپاي غربي، مركزي و شرقي با سيستم هاي انرژي كشورهاي مشترك المنافع و بالتيك در ميان اعضاي سازمان اقتصادي درياي سياه سعي دارد نبض امنيتي انرژي اروپا را به دست گيرد .

اما با بررسي تحولات دو سال گذشته به ويژه مخالفت روسيه با عضويت اوكراين و گرجستان به ناتو، درگيري روسيه و گرجستان بر سر منطقه آبخازيا، مناقشات بر سر قيمت انرژي وهمچنين اختلافاتي نظير قره باغ يا مسئله تاريخي تركيه با ارمنستان همگي موانع جدي براي آزاد كردن پتانسيلهاي منطقه و تحقق اهداف اعضا است .

بديهي است با چنين شرايطي محرك هاي تشكيل دهنده اين سازمان خنثي خواهند شد و برآيندي جديد از همكاري در اين سازمان با موقعيت استراتژيك توليد نخواهد گرديد و منحني روابط فلش پسرفت را نشان خواهد داد .