اسرائیل دومین سیلی را از مردم ایران در روز قدس خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد حاجی‌زاده ظهر شنبه در جمع مسئولین ادارات دولتی، نهادهای انقلابی و قضات دادگستری اهر از حضور مردم شهرستان اهر در راهپیمایی روز جهانی قدس قدردانی کرد.

وی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد و افزود: مسئولین و مردم و قاطبه جماعت و آحاد جامعه که در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور حماسی داشته‌اند قدردانی می‌کنم که با پرخاشگری، فریاد و با حضور و حماسه‌ای آفریدید.

امام جمعه اهر در خصوص حضور حماسی مردم اهر در راهپیمایی روز جهانی قدس اضافه کرد: به طوری که پیش از این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حملات موشکی سیلی سنگینی خوردند و دومین سیلی را مردم در راهپیمایی به‌صورت مستکبرین عامل و مزدوران آن‌ها زدند که به‌نوبه خودم سپاسگزاری می کنم.