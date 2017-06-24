ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پرورش زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد، اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های توانمند در پرورش زنبور عسل است که این امر مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: سندتوسعه زنبورداری دراستان چهارمحال و بختیاری تدوین می شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: به دنبال افزایش ۱۰ هزار کلنی زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری هستیم.

وی اظهار داشت: بهره گیری از مراتع سرسبز برای توسعه زنبور داری در این استان باید مورد توجه قرار بگیرد.