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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

پرورش زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد

پرورش زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: پرورش زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پرورش زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد، اظهار داشت:  استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های توانمند در پرورش زنبور عسل است که این امر مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: سندتوسعه زنبورداری دراستان چهارمحال و بختیاری تدوین می شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: به دنبال افزایش ۱۰ هزار کلنی زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری هستیم.

وی اظهار داشت: بهره گیری از مراتع سرسبز برای توسعه زنبور داری در این استان باید مورد توجه قرار بگیرد.

کد مطلب 4013739

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