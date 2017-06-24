به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، امروز طی مراسمی از یک دستگاه خودروی ون دارای دوربین و دستگاه اسکنر جاده ای رونمایی شد.
مجید نصرالله نژاد مدیرکل راهداری، پایانهها و حملونقل جادهای استان تهران در این مراسم گفت: قبل از استفاده از این دستگاه، برداشت و مستندسازی عوارض ناشی از تغییرات آب و هوا و استهلاک تردد خودروها در آزادراه ها و جادهها به صورت چشمی و محدود انجام و به کل راه مورد ارزیابی تعمیم داده و باعث به وجود آمدن ضریب خطای بالا در برآوردها میشد.
وی درباره مزایای این اسکنر تصریح کرد: قبلا برداشت از عوارض سطحی یک جاده ۱۰۰ کیلومتری به زمانی بیش از یک هفته نیاز داشت که اکنون به کمتر از دو ساعت تقلیل یافته است.
وی با بیان اینکه این دستگاه با شناسایی ترکها، شیارها، جای چرخ خودرو و ... توانسته است کمک بسیار مهمی به نگهداری جادههای کشور کند، افزود: اسکنر جادهای تاکنون با اسکن ۱۰۰ کیلومتر مسیر در تهران امتحان خود را پس داده و از این به بعد نیز به صورت رسمی در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به خدمت گرفته خواهد شد.
مدیرکل راهداری، پایانهها و حملونقل جادهای استان تهران ادامه داد: برای حفاظت از راهها و مرمت و درزگیری آنها نیاز به مشخصات و نوع خرابیهای آن داریم که این دستگاه آن را به صورت دقیق مشخص و اطلاعات را به صورت طبقهبندی شده و با صرف زمان کمتری نسبت به قبل در اختیار ما قرار میدهد.
وی تاکید کرد: قرار است تمامی راه های شریانی کشور توسط این دستگاه بررسی شود.
نصراللهنژاد با اشاره به اینکه سامانه PMS سازمان راهداری و حملونقل راهداری نمیتواند، خرابیهای جاده را به ما نشان دهد، افزود: اسکنر جادهای شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک میتواند در این زمینه اطلاعات وضعیت جادههای کشور را به ما ارائه کرده و باعث صرفهجویی در منابع مالی شده و از دوباره کاری جلوگیری کند.
همچنین در ادامه این مراسم سعید صوفی، کارشناس شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نیز اظهار کرد: این دستگاه با پرتوافکن لیزری خود انواع خرابیها، ترکها، شیارهاف ناهمواریها و زبریهای جاده را برداشت کرده و توسط نرمافزار پردازش شده و در نهایت به شکل گزارشی از خرابیها ارائه می شود.
صوفی با بیان اینکه اسکنر جادهای با توجه به GPS و مسافتسنج خود قابلیت جانمایی دارد، افزود: این دستگاه هر ۱۰ متر یک عکس برداشت کرده و سایر مشخصات راه را تشخیص میدهد.
این کارشناس تأکید کرد: دستگاه مورد نظر با سرعت ۹۶ کیلومتر بر ساعت و با دقت ۱ میلیمتر تمام خرابیهای روسازی را به صورت پیوسته و بدون اختلال در ترافیک اندازه گیری می کند.
همچنین وی حذف خطای انسانی، برداشت خرابی کل محور راهها، عدم تداخل ترافیک با بررسی مورد نیاز، سرعت و دقت بالا و امنیت افراد فعال در این زمینه را از جمله مزایای این دستگاه خواند.
لازم به ذکر است، اسکنر جادهای، دستگاهی است که به کمک فناوری لیزر، مکانیابی GPS و با سرعت ۹۶ کیلومتر در ساعت امکان تصویربرداری از ۱۹ نوع خرابی ترک ها، نشستها، چالهها، شکافها و ... بر روی سطح آسفالت جادهها را امکانپذیر میکند که این خرابی های سطح جاده، می بایست برای ارائه راهکار مناسب مرمت و نگهداری، با دقت بررسی و اندازه گیری شوند.
نظر شما