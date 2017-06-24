به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری ضمن انتقاد از عملکرد مسئولان حوزه ورزشی کشورمان در خصوص نامه کمیته بین المللی المپیک (IOC) مبنی بر پیگیری تغییر اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، گفت: استقلال کاری و عدم دخالت دولت در فدراسیون‌ها یکی از مواردی است که کمیته بین المللی المپیک نسبت به رعایت آن تاکید جدی دارد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر نگاه مسئولان و تصمیم‌گیران حرفه‌ای بود هم اکنون شاهد به وجود آمدن چنین مشکلاتی نبودیم، تصریح کرد: بر این اساس باید اذعان کرد که سکوت مسئولان ورزشی کشورمان در خصوص نامه کمیته بین المللی المپیک (IOC) نیز می‌تواند بر همین مبنا باشد.

وی ضمن تاکید بر اینکه بی‌توجهی‌ها نسبت به تغییر اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی تعلیق و محرومیت را برای ورزشکاران و تیم‌های ورزشی در پی خواهد داشت، اظهارکرد: از این رو مسئولان باید تصمیم مقتضی بگیرند و سریعا نسبت به رفع مشکلات و خلاء‌های موجود اقدام کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه همه افراد می‌توانند به فدراسیون‌ها کمک کنند نه اینکه در امور آنها دخالت کنند، ادامه داد: متاسفانه مسئولان تا در امور دخالت نکنند، اقدام به حمایت و کمک کردن نمی‌کنند؛ از این رو باید یادآور شد سیاست‌گذاری و امور اجرایی با نظارت دو مقوله متفاوت است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ضعف مدیریتی در عرصه ورزش از جمله دلایل ارسال نامه تهدیدآمیز کمیته بین المللی المپیک (IOC) تلقی می‌شود، به خانه ملت خاطرنشان کرد: وزارت ورزش و جوانان نباید در این راستا کوتاهی کند و باید با همکاری فدراسیون‌های ورزشی تغییرات لازم را در اساسنامه‌ها اعمال کنند.