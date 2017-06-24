محمود قنبری در حاشیه جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه اوقات فراغت با جوانان و نوجوانان میهن در ارتباط است لذا باید برنامه هایی ارائه شده همراه با نشاط اجتماعی باشد، ابراز داشت: باید برنامه های غنی سازی اوقات فراغت به کاهش اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی کمک کند لذا باید برنامه های اوقات فراغت از حالت خشک و رسمی به افزایش نشاط اجتماعی منجر شود.

وی با بیان اینکه برنامه های اوقات فراغت آموزش رسمی دروس مدرسه ای در تابستان می تواند موجب دلزدگی دانش آموزان شود، افزود: اینکه دانش آموز دروس سال آینده خود را طی تابستان فراگیرند خوب است اما توصیه می شود در اوقات فراغت برنامه های آموزشی یک پنجم برنامه های نشاط اجتماعی باشد.

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استادار سمنان با بیان اینکه برنامه های اوقات فراغت باید بر محور آموزش مهارت به دانش آموزان برنامه ریزی شود، ابراز داشت: فراگیری مهارت خاص به دانش آموزان کمک می کند تا در آینده برای ورود به بازار کار از مشکلات کمتری برخوردار باشند لذا مهارت آموزی از جمله مواردی است که می تواند به بهترین شکل راهنمای شغلی دانش آموزان در آینده باشد.

قنبری با تاکید بر اینکه برنامه های اوقات فراغت زمانی تاثیرگذار خواهند بود که به صورت مستمر باشند، تصریح کرد: محدود کردن برنامه های ورزشی و مهارت آموزی به سه ماه تابستان نمی تواند ایجاد انگیزه کند لذا بهتر است دستگاه های مربوط به نحوی برنامه ریزی کنند که به صورت مستمر باشد.