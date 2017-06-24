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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

دادستان خرم‌آباد خبر داد:

رفع تصرف اراضی ملی در منطقه «قلعه سنگی» خرم‌آباد

رفع تصرف اراضی ملی در منطقه «قلعه سنگی» خرم‌آباد

خرم‌آباد- دادستان خرم‌آباد از تخریب دیوارکشی‌ها و تصرفات صورت گرفته در منطقه قلعه سنگی خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اینکه تلاش ما این بوده که در درجه اول جلوی تجاوز به اراضی ملی را بگیریم و متوقف کنیم، اظهار داشت: برخی از این متصرفان اراضی ملی در سال های گذشته اقدام به تملک و اخذ سند زمین ها نیز کرده بودند.

وی با بیان اینکه در منطقه قلعه سنگی طی چند روز گذشته فنس کشی ها و دیوار کشی های اراضی ملی را تخریب کردیم، تصریح کرد: در سال ۹۶ باید تلاش مان را در این حوزه بیشتر کنیم.

دادستان خرم آباد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در منطقه سراب تلخ رباط برای رفع تصرف اراضی ملی گفت: تلاش مان این است که این تصرفات به شدت محدود شود و برنامه ریزی های بیشتری را برای بهبود وضعیت این حوزه در دستور کار داریم.

کد مطلب 4013751

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