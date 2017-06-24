به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در مراسم تجلیل از افتخارآفرینان لرستانی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در سخنانی با بیان اینکه وحید امیری و علیرضا بیرانوند بازیکنان تیم ملی فوتبال مایه افتخار لرستان و ایران هستند اظهار داشت: امیدواریم شاهد افتخار آفرینی آنها در آسیا و جهان نیز باشیم.

وی با بیان اینکه تجلیل از ورزشکاران و قهرمانان، تجلیل از سرمایه های لرستان است عنوان کرد: اینکه مطرح می شود که لرستان استانی ثروتمند است تنها به معنی ثروت های سخت افزاری نیست بلکه شامل ثروت های نرم افزاری نیز می شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ورزشکاران ثروت های لرستان محسوب می شوند گفت: در این راستا باید ورزشکاران حمایت و حفاظت شوند.

بازوند با تاکید بر برگزاری این گونه برنامه های تجلیل برای ورزشکاران سایر رشته های ورزشی در استان عنوان کرد: این افراد سرمایه های ما هستند و باید به صورت جدی تقدیر و تجلیل شوند.

وی با تاکید بر اینکه این ورزشکاران و قهرمانان نام لرستان را در کشور و دنیا مطرح می کنند و این با ارزش است گفت: در این راستا ورزشکاران لرستان باید نماد اخلاق در کشور باشند.

استاندار لرستان با اشاره به معرفی وحید امیری و علیرضا بیرانوند به عنوان سفیران اجتماعی مبارزه با مواد مخدر و همچنین سلامت و محیط زیست ادامه داد: این امر از سوی محیط زیست و همچنین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است.

بازوند در ادامه سخنان خود با بیان اینکه من فردی فوتبالی هستم و باشگاه داری در این زمینه کرده ام گفت: تلخ ترین حادثه برای من سقوط تیم فوتبال خیبر از لیگ دسته دو بود.

وی با بیان اینکه من بازی های تیم خیبر را همیشه پیگیر بودم و لحظه به لحظه ۹۰ دقیقه بازی را کنترل می کرد افزود: اما مشکل ورزش لرستان این بوده که اسپانسر خصوصی ندارد.

استاندار لرستان با بیان اینکه کادر فنی تیم خیبر خوب عمل کرد و بازیکنان نیز با تعصب بازی می کردند گفت: اما تجزیه و تحلیل بازی آخر خیبر که چهار تا پنج گل خورد برایم سخت است و این نشان می دهد که گیر جای دیگر است.

بازوند گفت: سقوط تیم خیبر از دسته دوم حادثه تلخی بود و امیدواریم که این تیم از نو شروع کند و آنچه در توان من بود به تیم خیبر کمک کرد.