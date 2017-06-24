به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین کریمی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، با بیان اینکه در سال ۹۵ آمار ورودی به زندان های استان ۵ هزار ۵۲۳ تفر بوده است، اظهار کرد: این میزان در سال ۹۶ به تعداد ۶ هزار و ۴۶ نفر بود که با توجه به سیاست کاهش جمعیت کیفری و تاکید مسئولان با کاهش مواجه بوده است.

وی به سه جرم با تعداد بالای حضور در زندان های استان اشاره کرد و افزود: مواد مخدر با ۴۲ درصد، سرقت با ۲۱ درصد و محکومیت مالی با ۱۴.۴ درصد سه جرم با درصد بالای زندان های استان محسوب می شوند که سهم بانوان از جمعیت کیفری زندان های استان نیز کم تر از ۳ درصد است.

کریمی با باین اینکه رسایت سازمان زندان ها اجرای هدفمند مجازات حبس و نگهداری از زندانیان است، یادآور شد: در کنار این موارد اصلاح و تربیت زندانیان از وظایف مهم و با اولویت مجموعه محسوب می شود.

مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان زنجان یکی از برنامه های مهم در این راستا را حرفه آموزی برای زندانیان برشمرد و تاکید کرد: یکی از دلایل مه ارتکاب جرم زندانیان نبود شغل و حرفه بوده که با تفاهم نامه و همکاری های موجود یک هزار نفر از زندانیان استان در سال ۹۵ در کلاس های حرفه آموزی شرکت کردند.

کریمی با بیان اینکه ۲۴ رشته مهارتی برای حرفه آموزی زندانیان در نظر گرفته شده بود، افزود: از این میزان ۸۲۱ نفر موفق به دریافت کارت مهارت شدند.

مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان زنجانبه اقدامات صورت گرفته جهت تحصل زندانیان اشاره و خطرنشان کرد: ۱۵۷ نفر از زندانیان استان در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند که ۱۰ نفر از آن ها تحصیلات دانشگاهی در داتشگاه پیام نور دارند و هزینه های آن نیز تامین می شود.

کریمی از آزادی ۲۵۵ نفر از زندانیان استان طی ۱۵ ماه گذشته خبر داد و گفت: مجموع بدهی این زندانیان ۱۴۸ میلیارد و ۱۶۹ میلیون و ۴۵۵ هزار . ۴۹۴ ریال بوده که از این میزان ۷۱ میلیارد و ۵۵۵ میلیلیون و ۸۲۲ هزار و ۸۲۷ ریال توسط شاکیان بخشوده شده و مابقی نیز توسط ستاد دیه تامین شده است.

مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان زنجان از عفو رهبری برای ۳۶۰ نفر طی سال گذشته تا کنون گفت و تاکید کرد: عفو رهبری شامل عفو مصداقی و موردی بوده که عفوهای موردی توسط کمیسیون استانی درخواست و مورد بررسی قرار می گیرد.

کریمی از حضور ۱۵ نفر در کانون اصلاح تربیتی زنجان خبر داد و یادآور شد: عمده تخلفات این افراد سرقت بوده که به دلیل بدسرپرستی و بی سرپرستی و خانواده طلاق بوده است.