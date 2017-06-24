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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۸

امام جمعه یزد:

مشاوره به سبک غربی‌ها به زوج‌های جوان راهگشای مشکلات آنها نیست

مشاوره به سبک غربی‌ها به زوج‌های جوان راهگشای مشکلات آنها نیست

یزد ـ امام جمعه یزد گفت: برخی روانشناسان به سبک غربی به زوج های جوان مشاوره می دهند که این نوع مشاوره به خاطر سنخیت نداشتن با فرهنگ ایرانی و اسلامی، راهگشای مشکلات جوانان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری ظهر امروز در دیدار با مدیران ادارات وابسته به دستگاه قضایی استان یزد با اشاره به اینکه ازدواج و طلاق یکی از اصلی ترین و مهمترین موضوع هایی است که به یک دغدغه در کشور تبدیل شده است، اظهار داشت: فرهنگ غربی ها بر فرهنگ جوانان ما در زمینه ازدواج اثر گذاشته است.

وی عنوان کرد: آموزشهای قبل از ازدواج با بهره گیری از آموزه های قرآنی و بهره مندی از سیره اهل بیت (ع) می تواند تا حد زیادی در معنویت بخشیدن به زندگی جوانان و موفق بودن زندگی آنها اثرگذار باشد.

ناصری، آموزش های پیش از ازدواج را بسیار ضروری دانست و بر لزوم پیگیری جدی تر برای شرکت جوانان در این دوره ها تاکید کرد.

امام جمعه یزد عنوان کرد: باید زمینه ای فراهم شود تا جوانان با جدیت و پشتکار بیشتری برای کسب آگاهی از حقوق و وظایف خود در زندگی زناشویی اقدام کنند.

وی همچنین بر لزوم تلاش برای افزایش آمار ازدواج در استان یزد تاکید کرد و افزود: در این زمینه باید فرهنگ سازی شود زیرا اکنون به نظر می رسد فرهنگ غرب در زمینه ازدواج، طلاق و فرزندآوری اثر گذاشته است.

ناصری تصریح کرد: نه تنها برای فرهنگ سازی از سوی غربی ها اقدام شده بلکه آنها در صدد فراهم کردن شرایطی برای بی اثر کردن جمعیت ایران هستند و می خواهند اتفاقی بیفتد که ظرف ۳۰ سال آینده، جمعیت کشور ما پیر شود.

امام جمعه یزد بیان کرد: جوانان باید در این زمینه آگاه شوند و افراد اثرگذار باید در این زمینه وارد عمل شوند.

وی در مورد مشاوره هایی که به زوج های جوان داده می شود نیز گفت: این مشاوره‌ها بهتر است توسط روحانیون متخصص که با علوم دینی آشنایی کامل دارند، انجام شود زیرا متاسفانه برخی از کارشناسان، مشاوران و روانشاسانی که به جوانان برای ازدواج مشاوره می‌دهند، از الگوهای غربی استفاده می‌کنند که همخوانی با آموزه‌های دینی ما ندارند.

کد مطلب 4013758

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