پرداخت حقوق کارگران شهرداری بجنورد از حساب پارکینگ طبقاتی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیلتن بعدازظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به تحصن شمار زیادی از کارگران شهرداری در محل شورای شهر بجنورد، اظهار کرد: با توجه به مذاکره و هماهنگیهایی که انجام گرفت، مقرر شد پرداخت حقوق معوق این کارگران در اولویت قرار گیرد.
پیلتن تصریح کرد: به همین منظور، یک میلیارد تومان از حساب پارکینگ طبقاتی بجنورد بهصورت قرضالحسنه برداشت میشود تا بتوان یک ماه حقوق معوق کارگران را پرداخت کرد.
وی تأکید کرد: شهرداری موظف شده است در اسرع وقت از منابع اوراق خزانه و یا هر منبع دیگر، این پول را جایگزین و بهحساب پارکینگ طبقاتی بازگرداند.
وی عنوان کرد: این کارگران که در سازمانهای اتوبوسرانی، فضای سبز و پسماند مشغول به کار هستند، همچنین خواستار تبدیل وضعیت خود نیز بودند.
خدمات نامطلوب بیمه به واحدهای زلزلهزده گلستان شهر
رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در نطقی پیش از دستور نسبت به خدماتدهی نامطلوب بیمه به واحدهای زلزلهزده گلستان شهر اظهار گلایه کرد.
سید حسین نقیب تصریح کرد: در جریان زلزله ۵.۷ ریشتری اردیبهشتماه گذشته بسیاری از واحدهای مسکونی گلستان شهر خسارت دید که طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری میزان خسارت حدود هشت میلیون تومان برآورد شد.
نقیب با اشاره به اینکه مبلغی که بیمه به این واحدها پرداخت کرده ۸۰۰ هزار تومان یعنی یکدهم خسارت واردشده است، عنوان کرد: با این مبلغ مردم زلزلهزده گلستان شهر نمیتوانند واحدهای مسکونی خود را بازسازی یا تعمیر کنند.
وی با تأکید بر اینکه بیمه طرف قرارداد در این خصوص پاسخگو نیست، اظهار کرد: انتقاد جدی به برخی شرکتهای بیمهای وارد است چراکه از مردم پول میگیرند اما به وظیفه و تعهدات خود عمل نمیکنند.
وی همچنین خواستار اصلاح آییننامه زلزله و ابلاغ سریع آن شد تا مهندسان مربوطه در امور خود بر اساس شتاب مبنای طرح و جداول این آییننامه مراجعه کنند.
این عضو شورا به وضعیت ساکنان الغدیر نیز اشارهای داشت و گفت: این منطقه ۷۰۰ واحد مسکونی دارد که غالباً فاقد پارکینگ است.
نقیب بابیان اینکه راه و شهرسازی هنوز حق تفکیک الغدیر را پرداخت نکرده است، عنوان کرد: به لحاظ قانونی به شهرداری تحویل نشده و در خدماتدهی به ساکنان این منطقه کوتاهی میشود.
وی همچنین با اشاره به بلاتکلیف مانده پروژه پایانه بجنورد که از سوی استانداری مسکوت مانده است، اظهار کرد: استانداری تا ۱۰ سال آینده هم نمیتواند در این خصوص به شهرداری کمک کند.
وی پیشنهاد داد: توافق استانداری با شهرداری بجنورد ملغی شود تا شهرداری بتواند با تصرف زمینهای پایانه سابق و فروش آنها، پروژه احداث پایانه در مرکز استان را اجرایی کند.
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