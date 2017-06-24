به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری زنجان، آیت‌الله علی خاتمی و اسدالله درویش‌امیری در پیام مشترکی ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم استان در راهپیمایی روز جهانی قدس، همراه با سایر ملت ایران، بر ضرورت استمرار حمایت از فلسطین مظلوم و مبارزه با رژیم غاصب اسرائیل تاکید کردند.

در این پیام مشترک عنوان شده است: مردم غیور و آگاه استان زنجان بار دیگر در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که به تدبیر بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، روز قدس نامیده شده است، هم‌پیمان با سایر ملت شریف ایران، به خیابان‌ها آمدند و با حضور حماسی و کم‌نظیر خود، شکوهی دیگر از همبستگی ملی در دفاع از مظلوم و مقابله با ستم را به نمایش گذاشتند.

این پیام می افزاید: این حضور گسترده مردم، مشت محکمی بر دهان مستکبرین جهان، فتنه‌انگیزان غربی و عربی و ظالمان جهان بود. زنجانیان و شهروندان دیار غواصان دریادل و ساکنان پایتخت شور و شعور حسینی، با حضور پرشور خود بار دیگر با آرمان‌های امام راحل و شهیدان گلگون‌کفن انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و پشتیبانی خود از حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب و نیز همراهی با دولت خدمت‌گزار را به زیبایی هرچه تمام‌تر نشان دادند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار زنجان بر خود وظیفه می‌دانیم از حماسه‌آفرینی این مردم شریف قدردانی کرده و از خداوند متعال، آزادی قدس شریف از چنگال ستمگران صهیونیست و سرفرازی همه مسلمانان جهان را مسئلت نماییم.