تخصیص ۴۶میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد ۳هزار فرصت شغلی در مرکزی

به گزارش خبرنگارمهر، عزیز فیلی پیش از ظهر شنبه در کمیته اشتغال و سرمایه گذاری روستایی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه کشوری، دو هزار و ٩٩٣ فرصت شغلی امسال با سقف اعتباری ٤٦٠ میلیارد ریال توسط هشت دستگاه اجرایی که شامل بسیج سازندگی، قرارگاه قرب کوثر، بنیاد شهید، سازمان امور عشایری، راهداری حمل و نقل، کمیته امداد، بهزیستی و پست بانک در استان مرکزی ایجاد می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: سهم اعتباری بسیج سازندگی یک هزار و ٥٠٠ شغل با اعتبار ١٥٠ میلیارد ریال، قرارگاه قرب کوثر ٢٥ شغل با ٧٢٠ میلیون ریال، بنیاد شهید ٢٥ شغل با سه میلیارد و ٧٥٠ میلیون ریال و سازمان امور عشایری ١٨ شغل با اعتبار ٦٧٠ میلیون ریال است.

فیلی بیان کرد: همچنین سهم اعتباری راهداری و حمل و نقل ٩٤ شغل با چهار میلیارد و ٣٤٠ میلیون ریال، کمیته امداد ١١٠ شغل با اعتبار ٢٠٠ میلیارد ریال و بهزیستی با ٣٢١ شغل و اعتبار ٣٢ میلیارد و ١٠٠ میلیون ریال است.

در این جلسه رقیه یادگاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: سالانه پنج هزار فرصت شغلی به عنوان طرح اشتغالزایی در کشور ایجاد می شود که این طرح در کشور تصویب شده است و باید برای ١٠٠ روستای استان مرکزی به اجرا دربیاید.

وی افزود: بر طبق این طرح ۹۸ ناحیه روستایی باید ایجاد شود و ٥٤ خوشه کسب و کار روستایی در کشور راه اندازی خواهد شد که این موضوع در استان مرکزی نیز در حال بررسی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ادامه داد: طی چند سال آینده باید یک میلیون و ۹۰۰ هزار فرصت شغلی پایدار و درآمد زا در کشور ایجاد شود و در این رابطه سازمان فنی و حرفه ای می تواند از ۱۰۰ هزار روستایی و عشایر در بخش آموزش استفاده کند.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد مدیر کل دفتر امور روستایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور در بخشداری ها ظرفیت ها و مشکلات این مناطق را واکاوی کنند تا در زمان حضور استاندار مرکزی در جلسات اقتصاد مقاومتی موضوعات مطرح و بررسی شود.