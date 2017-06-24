  1. استانها
  2. مرکزی
۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

معاون عمرانی استاندار مرکزی خبرداد؛

تخصیص ۴۶میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد ۳هزار فرصت شغلی در مرکزی

تخصیص ۴۶میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد ۳هزار فرصت شغلی در مرکزی

اراک- معاون امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: امسال ۴۶میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد سه هزار فرصت شغلی در استان مرکزی اختصاص می یابد که طبق ابلاغیه، ایجاد این میزان شغل برعهده هشت دستگاه است.

به گزارش خبرنگارمهر، عزیز فیلی پیش از ظهر شنبه در کمیته اشتغال و سرمایه گذاری روستایی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه کشوری، دو هزار و ٩٩٣ فرصت شغلی امسال با سقف اعتباری ٤٦٠ میلیارد ریال توسط هشت دستگاه اجرایی که شامل بسیج سازندگی، قرارگاه قرب کوثر، بنیاد شهید، سازمان امور عشایری، راهداری حمل و نقل، کمیته امداد، بهزیستی و پست بانک در استان مرکزی ایجاد می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: سهم اعتباری بسیج سازندگی یک هزار و ٥٠٠ شغل با اعتبار ١٥٠ میلیارد ریال، قرارگاه قرب کوثر ٢٥ شغل با ٧٢٠ میلیون ریال، بنیاد شهید ٢٥ شغل با سه میلیارد و ٧٥٠ میلیون ریال و سازمان امور عشایری ١٨ شغل با اعتبار ٦٧٠ میلیون ریال است.

فیلی بیان کرد: همچنین سهم اعتباری راهداری و حمل و نقل ٩٤ شغل با چهار میلیارد و ٣٤٠ میلیون ریال، کمیته امداد ١١٠ شغل با اعتبار ٢٠٠ میلیارد ریال و بهزیستی با ٣٢١ شغل و اعتبار ٣٢ میلیارد و ١٠٠ میلیون ریال است.

در این جلسه رقیه یادگاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: سالانه پنج هزار فرصت شغلی به عنوان طرح اشتغالزایی در کشور ایجاد می شود که این طرح در کشور تصویب شده است و باید برای ١٠٠ روستای استان مرکزی به اجرا دربیاید.

وی افزود: بر طبق این طرح ۹۸ ناحیه روستایی باید ایجاد شود و ٥٤ خوشه کسب و کار روستایی در کشور راه اندازی خواهد شد که این موضوع در استان مرکزی نیز در حال بررسی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ادامه داد: طی چند سال آینده باید یک میلیون و ۹۰۰ هزار فرصت شغلی پایدار و درآمد زا در کشور ایجاد شود و در این رابطه سازمان فنی و حرفه ای می تواند از ۱۰۰ هزار روستایی و عشایر در بخش آموزش استفاده کند.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد مدیر کل دفتر امور روستایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور در بخشداری ها ظرفیت ها و مشکلات این مناطق را واکاوی کنند تا در زمان حضور استاندار مرکزی در جلسات اقتصاد مقاومتی موضوعات مطرح و بررسی شود.

کد مطلب 4013770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها