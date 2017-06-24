۶۲ هزار و ۲۶۴ نفر در طرح هدایت تحصیلی اصفهان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قائدی‌ها ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران که با موضوع هدایت تحصیلی و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در آموزش و پرورش برگزار شد با اشاره به اجرای نابهنگام طرح ۳-۳-۶ در مدارس کشور و ایجاد برخی از چالش‌ها در کشور در راستای اجرای این طرح، اظهار داشت: این در حالی است که با حضور مدبرانه و تصمیم‌گیری‌های صحیح توانستیم این طرح را با موفقیت در استان اصفهان به اجرا درآوریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای هدایت تحصیلی دانش آموزان میزان علاقه و تمایل دانش آموزان به رشته‌هایی که به آنها معرفی می‌شود در اولویت قرار می‌گیرد، افزود: البته باید توجه داشته باشیم که زیرساخت‌های موجود در سیستم آموزشی نیز در طرح هدایت تحصیلی نقش بسزایی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در طرح هدایت تحصیلی ظرفیت ورودی دانشگاه‌ها و فرصت‌های شغلی و نیاز بازار کار نیز از دیگر شاخصه‌های مورد توجه در بازار کار است، ادامه داد: با در نظر گرفتن این شاخص‌ها هدایت تحصیلی دانش آموزان انجام می‌شود تا در آینده بتوانیم از آمار تحصیل‌کرده‌های بیکار بکاهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بیش از ۶۱ هزار و ۳۲۰ نفر تحت پوشش طرح هدایت تحصیلی قرار گرفتند، اضافه کرد: از این تعداد ۳۰ هزار و ۳۴۰ نفر دختر و ۳۰ هزار و ۹۷۰ نفر نیز پسر بوده‌اند.

قائدی‌ها با اشاره به افزایش افراد تحت پوشش هدایت تحصیلی در استان اصفهان اضافه کرد: ۶۲ هزار و ۲۶۴ نفر در استان اصفهان تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که از این تعداد ۳۰ هزار و ۷۳۲ نفر دختر و ۳۱ هزار و ۵۳۲ نفر پسر هستند.

۵۷ درصد از دانش‌آموزان اصفهان وارد شاخه‌های نظری شده‌اند

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۵۷ درصد از دانش‌آموزان استان وارد شاخه‌های نظری شده‌اند، ابراز داشت: میانگین حضور دانش آموزان کشور در رشته‌های نظری ۶۴ درصد اعلام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه ۴۱ درصد از دانش‌آموزان استان اصفهان وارد شاخه‌های فنی و حرفه‌ای شده‌اند، اضافه کرد: میانگین آمار کشوری در خصوص تحصیل دانش آموزان در رشته‌های فنی و حرفه‌ای ۳۶ درصد برآورد شده است.

وی در ادامه به تشکیل کارگروه ویژه طرح هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش استان اصفهان اشاره کرد و افزود: با تشکیل این کارگروه دانش آموزان و والدین آنها با روند هدایت تحصیلی آشنا می شوند و کمتر شاهد چالش‌های دو سال گذشته خواهیم بود.

قائدی‌ها در ادامه به اجرای ۱۸ عنوان برنامه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در مدارس استان اصفهان در سال تحصیلی گذشته اشاره کرد و افزود: از این رو با دستگاه‌های مربوطه و فعال در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی وارد مذاکره شده و تفاهم‌نامه‌هایی را به امضا رسانده‌ایم.