۷۵ چاه آب غیر مجاز در چهارمحال و بختیاری مسدود شد

سیدمحمدمهدی طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشدار و پیگیری حدود دو هزار و ۷۶۰ هکتار برای رفع تصرف خلع اعاده به وضع سابق تغییر کاربری ها و... انجام شده و همچنین میزان برگشت وجوه به حساب مشتریان بانک ها به میزان ۱.۵ میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: برای اجرای احکام در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه های استان و مسدود کردن چاه های غیرمجاز ۷۵مورد هشدار و پیگیری لازم انجام شده است.

وی اظهار داشت: پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال، بازگشت وجوه به حساب خزانه، پیشنهاد پیگیری برای وصول مالیات های معوق و پیگیری برای وصول مطالبات شرکت شهرک های صنعتی بیش از ۱۶میلیارد تومان بوده است.