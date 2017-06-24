۸۳۱ هکتار از اراضی ملی در لرستان خلع ید شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به اینکه موضوع زمین خواری و تصرفات اراضی ملی زیاده شده است و البته ماهیت تخریب ها نیز تغییر کرده است، اظهار داشت: خوشبختانه عزم خوبی در مجموعه دادگستری لرستان برای پرداختن به این موضوع وجود دارد.

وی با بیان اینکه موضوع خانه باغ ها و ویلاسازی ها پیش از این در شمال کشور رایج بود اما امروز به استان های دیگر نیز تسری یافته است، تصریح کرد: سامانه ۱۳۱ سازمان جهادکشاورزی شبانه روز فعال است و گزارشات مردمی را در این حوزه دریافت می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه کارشناسان ما ۱۷۴ مورد تخلف را در این حوزه پیگیری کرده اند، گفت: ۱۳۱ مورد حکم به نفع سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تصرف اراضی صادر شده است.

بازدار یادآور شد: ۸۳۱ هکتار از اراضی نیز از طریق کمیسیون های ذی ربط خلع ید شده اند.