مبارزه با ورود کالای قاچاق اولویت اصلی نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس غلامزاده ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مبارزه با ورود کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری در اولویت اصلی نیروی انتظامی است، اظهار داشت: تلاش های بسیاری در راستای مبارزه با ورود کالای قچاق در این استان انجام شده است.

وی عنوان کرد: ورود کالای قاچاق از تحقق اقتصاد مقاومتی جلوگیری می کند و مبارزه با آن در اولویت اصلی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در راستای مبارزه با مواد مخدر در سطح استان تلاش های قابل توجهی در سطح استان انجام شده است که شناسایی و دستگری خرده فروشان مواد مخدر وجلوگیری از ورود مواد مخدر به سطح استان از مهمترین اقدامات به شمار می رود.

وی با اشاره به میزان کشفیات ماد مخدر سال گذشته چهارمحال و بختیاری، افزود: سال گذشته یک تن و ۷۶۷ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف که از این مجموع ۷۷ درصد معادل یک تن و ۴۲۰ کیلوگرم تریاک بوده است.