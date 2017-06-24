جدیدترین موضع گیری وزیر خارجه امارات درباره قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفت: راه حل دیپلماتیک تنها راه وادار کردن قطر به تغییر سیاستهایش در قبال تروریسم است.

وی افزود: افشای فهرست خواسته های کشورهای عربی از سوی قطر به مثابه اقدامی برای نابودی کردن تلاش های میانجی گرایانه کویت است. این افشای خواسته ها با هدف ایجاد مانع در مسیر راهکار سیاسی حل بحران است. رسانه های قطری تروریسم را رواج داده اند و سخن گفتن در این باره به مفهوم نقض آزادی بیان نیست.

قرقاش تاکید کرد: ما قصد نداریم که در راستای تنش نظامی با قطر گام برداریم. ترکیه منافع زیادی در منطقه دارد و امیدواریم که آنکارا با اوضاع تعامل داشته باشد.

وزیر مشاور در امور خارجه امارات بیان کرد: ما کشورهای غربی را در جریان نقش قطر قرار داده ایم.