افزایش بینش سیاسی کارکنان نیروی انتظامی مورد توجه قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر شنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه افزایش بینش سیاسی کارکنان و ماموران نیروی انتظامی مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: ارتقای معنویت در بین نیروهای انتظامی مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی در راستای ایجاد امنیت در سطح کشور نقش برجسته و قابل توجهی دارند.

وی بیان کرد: نیروی انتظامی به عنوان بازوی مقتدر نظام در عرصه نظم و امنیت، فداکاری و جانفشانی های بسیار کرده است که شهدای این عرصه مبین این فداکاری ها و جانفشانی ها است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: نیروی انتظامی وظیفه خطیری دارد که باید کارکنان ان تلاش کنند در سایه توکل به خدا در ماموریت های خود موفق شوند.