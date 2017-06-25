مبادله ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار سهم در بورس همدان طی یک هفته

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هفته گذشته تعداد ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۴۳ سهم به ارزش ۳۹ میلیارد و ۹۸۹ میلیون و ۷ هزار و ۸۱۰ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

صمدی عنوان کرد: ۴۶ درصد از معاملات هفته گذشته مربوط به خرید سهام و ۵۴ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان افزود: این تعداد سهام متعلق به ۱۴۶ شرکت بوده و طی هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۱۵ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

وی گفت: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۷۸هزار و ۷۳۶ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن ۷۳۰ واحد کاهش یافت.