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۴ تیر ۱۳۹۶، ۸:۵۴

مدیر بورس منطقه‌ای همدان عنوان کرد:

مبادله ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار سهم در بورس همدان طی یک هفته

مبادله ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار سهم در بورس همدان طی یک هفته

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته گذشته تعداد ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۴۳ سهم در بورس همدان مبادله شد.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هفته گذشته تعداد ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۴۳ سهم به ارزش ۳۹ میلیارد و ۹۸۹ میلیون و ۷ هزار و ۸۱۰ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

صمدی عنوان کرد: ۴۶ درصد از معاملات هفته گذشته مربوط به خرید سهام و ۵۴ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان افزود: این تعداد سهام متعلق به ۱۴۶ شرکت بوده و طی هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۱۵ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

وی گفت: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۷۸هزار و ۷۳۶ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن ۷۳۰ واحد کاهش یافت.

کد مطلب 4013816

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