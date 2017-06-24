نخستین فیلم کمدی رزمی سینمای ایران در اصفهان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قناعت ظهر شنبه در همایش رونمایی از قهرمانان کوچک اظهار داشت: این فیلم اولین فیلم کمدی رزمی سینمای ایران است که گوشه چشمی به حمایت از تولید ملی دارد، جرقه این فیلم زمانی زده شد که من در اصفهان گریه دختری ۶ ساله را دیدم که پدرش بیکار بود و دفترچه بیمه برای درمانش نداشت.

وی با بیان اینکه بخشی از عواید حاصل از فیلم برای بیمارستان کودکان امام حسین (ع) هزینه خواهد شد، افزود: امروز با کار در این فیلم خوشحالم که می‌توانم برای توسعه بیمارستان کودکان آجرهایی را بگذارم.

آریا عبدی، مالک و ایده پرداز فیلم نیز در این همایش گفت: اکثر مشکلات کشور و جامعه از بیکاری جوانان نشات می‌گیرد گاهی مردم نادانسته کالای خارجی می‌خرند و گاهی هم چون کالای خارجی قابلیت رقابت ندارند آن را انتخاب می‌کنند.

وی تاکید کرد: مطمئنم که سینما تاثیری معجزه آسا دارد به طوریکه ما در فیلم‌های سینمایی به خصوص کودکان می‌توانیم تولید ملی را مطرح کنیم تا آنها آموزش ببینند بچه‌ها با این فیلم یاد می‌گیرند که اگر کالای ایرانی نخریم پدرانمان بیکار می‌شوند.