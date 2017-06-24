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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۶

فراخوان ثبت نام مدرسه تابستانی حکمت هنر دینی

فراخوان ثبت نام مدرسه تابستانی حکمت هنر دینی

گروه حکمت هنر دینی مدرسه تابستانی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با تأکید بر مباحث زیبایی و هنر ثبت نام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای راه‌اندازی دوره دکتری حکمت هنر دینی، امسال نیز همانند سال گذشته، گروه حکمت هنر دینی به همت موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، مدرسه تابستانی برگزار می‌کند.

تأکید این دوره بر مباحث زیبایی و هنر، و مدت آن یک ماه،  از ۱۷ تیرماه  است.

داوطلبان شرکت در این مدرسه، تا تاریخ ۶ تیرماه فرصت دارند تا فرم موجود در مستندات این صفحه را دانلود وپس از تکمیل به آدرس ایمیل summerschool@irip.ir ارسال کنند.

از پذیرفته‌شدگان این مرحله جهت پرکردن کاربرگ دوم در محل مؤسسه برای روز ۱۱ تیرماه دعوت می شود.

کد مطلب 4013822
خداداد خادم

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