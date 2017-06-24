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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۴۴

امام جمعه اهر:

حقوق‌های نجومی مردم را نسبت به‌نظام جمهوری اسامی بدبین کرده است

حقوق‌های نجومی مردم را نسبت به‌نظام جمهوری اسامی بدبین کرده است

اهر - امام جمعه اهر گفت: تاکنون افراد سودجو و زالو صفتان اقتصادی در کشور چه‌کارهایی کرده، نکرده‌اند و همین حقوق‌های نجومی مردم را نسبت به‌نظام جمهوری اسامی بدبین کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد حاجی‌زاده عصر شنبه در جمع اعضای شورای اداری و کارکنان دادگستری شهرستان اهر، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه قضائیه انتظار دارد تا موازین اسلامی و انسانی رعایت شود و قضات و کارمندان عادل، صالح و سالم تربیت و به‌کارگیری شود.

وی با اشاره به اینکه زندان‌ها باید محل تربیت بوده باشد و با زندانیان با مهربانی رفتار شود، افزود: مسئولین زندان‌ها می‌بایستی از آزار لفظی زندانیان جزء غیر از اجرای حد شرعی پرهیز کنند، نظام اسلامی قوه قضائیه‌ای می‌خواهد که مقتدر و شجاع باشد تا بتواند حق مظلومین را از ظالمین بگیرد.

آیت‌الله حاجی‌زاده مبارزه با فساد، فقر و تبعیض و پوشش در مسیر نهضت مبارزه با فساد را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست، گفت: تاکنون افراد سودجو و زالو صفتان اقتصادی چه‌کارهایی کرده نکرده‌اند و همین حقوق‌های نجومی مردم را نسبت به‌نظام جمهوری اسامی بدبین کرده است و باید دستگاه قضایی به‌طور قاطع با کسانی به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند مقابله و مبارزه و برخورد کند.

امام جمعه اهر با ذکر اینکه مقابله با ثروت‌های بادآورده و تشکیل طبقه جدید از نظر اقتصادی هرگز نباید قوه قضائیه‌این امر را فراموش کند، بیان داشت: رساندن حق و به حق‌دار اگر چه در دست قوی‌ترین اشخاص حتی دولت باشد این‌ها مواردی است که مقام معظم رهبری از قوه قضائیه انتظار دارند.

کد مطلب 4013823

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