۱۷ متخلف دولتی به دادسرا معرفی شدند/۷۳میلیون متر خلع ید اراضی ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اکبر طالبی ظهر امروز در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: مدیران استان یزد به طور عمده مدیران سالم و فرهیخته ای هستند اما در هر حال در یزد نیز مانند بسیاری دیگر از نقاط کشور تخلفاتی صورت می گیرد که البته بخشی از آنها به دلیل نا آگاهی از قوانین و مقررات بوده است.

وی عنوان کرد: در کشور ما انبوهی از قوانین وجود دارد بنابراین مدیران برای انجام برخی امور نباید تنها به یک قانون کفایت کننده بلکه باید نسبت به اصلاحیه های قانون نیز اشراف کافی داشته باشند.

طالبی بیان کرد: گاهی نیز از مرکز و از سوی وزارتخانه ها دستوراتی داده می شود که عملیاتی کردن آنها غیرممکن و غیرقانونی است و لازم است در این زمینه از سوی وزارتخانه و برخی سازمان ها درخواستها منطقی و منطبق با قانون انجام شود.

مدیرکل بازرسی استان یزد، اعتماد بیش از حد به زیرمجموعه و عدم تلاش برای اداره کردن امور و غفلت از اطلاعات کاملی که باید در اختیار مدیران باشد، سبب بروز برخی تخلفات می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد زمین خواری در استان یزد با بیان اینکه زمین خواری به سه شکل انجام می شود که نخستین صورت آن تصرف عدوانی است، افزود: ۷۴۶ هزار و ۵۸۱ مترمربع تصرف زمین دولتی در استان یزد شناسایی شد که از این میزان ۳۴۳ هزار و ۲۷۵ مترمربع آن مسترد شد و برای باقیمانده آن نیز از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری هستیم.

طالبی با اشاره به اینکه نوعی از زمین خواری نیز مربوط به زمین هایی است که از دولت به منظور انجام کاری گرفته شده اما به تعهدات عمل نشده و متولیان دولتی نیز اقدام به استرداد آن نکرده اند، عنوان کرد: در زمینه نیز بیش از ۷۳ میلیون مترمربع زمین شناسایی و خلع ید شد.

بازرس کل استان یزد، تغییر کاربری را نیز شکلی از زمین خواری دانست و افزود: بسیاری از مردم از تخلف بودن تغییر کاربری اراضی کشاورزی بی اطلاع هستند در حالی که این اقدام جرم محسوب می شود و می توان حتی برای تخریب آن اقدام کرد.

وی عنوان کرد: ما برای صیانت از بیت المال از هیچ تخلفی چشم پوشی نخواهیم کرد ضمن اینکه مدیران بدانند که کار ما خللی در کار آنها ایجاد نمی کند.