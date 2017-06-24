ارتش سوریه بر منطقه «تل جابر» در جنوب شرق حلب مسلط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نفل از المیادین، نیروهای ارتش سوریه همچنان به دستاوردهای خود در برابر گروه های تروریستی و مسلح ادامه می دهند.

در همین راستا، ارتش سوریه موفق شد بر چند نقطه در شرق منطقه «ام میال» واقع در جاده اثریا-خناصر در حومه جنوبی حلب مسلط شود.

نیروهای سوری همچنین توانستند پس از درگیری های سنگین با عناصر تروریستی داعش، کنترل منطقه «تل جابر» در جاده الرقه-حماه واقع در جنوب شرقی حلب را در دست بگیرند.

از سوی دیگر درگیری ها میان نیروهای دموکراتیک سوریه و گروه های مسلح در حومه شهر «داره عزه» در حومه غربی حلب نیز با شدت ادامه دارد.

در عین حال مرکز مصالحه تحت نظارت روسیه از امضای توافق آتش بس میان این مرکز با مقامات در استان لاذقیه برای نخستین بار خبر داد.