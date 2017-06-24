به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمد نیا عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۹۸ درصد جمعیت استان زنجان باسواد هستند، افزود :هم اکنون حدود ۱۴ هزاربی سواد در زنجان وجود دارد.

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب نرخ بی سوادی در استان زنجان کاهش یافته است، ادامه داد: گروه سنی برای ارزیابی این میزان بیسوادی ۱۰ تا ۴۹ سال هستند.

وی اظهار کرد: معاونت سواد آموزی در راستای جلوگیری از افزایش بی سوادی دراستان نسبت به اجرای طرح آموزش اولیاء بی سواد دانش آموزان تاکید جدی دارد و تاکنون هم فعالیت های خوبی را انجام داده است.

وی اظهار کرد: معاونت سواد آموزی در راستای جلوگیری از افزایش بی سوادی دراستان نسبت به اجرای طرح آموزش اولیاء بی سواد دانش آموزان تاکید جدی دارد و تاکنون هم فعالیت های خوبی را انجام داده است.

معاون سواد آموزی استان زنجان گفت: نرخ باسوادی در بانوان استان زنجان از ۶ سال به بالاتر ۷۸.۸۱ درصد است و در این میان نرخ باسوادی در شهرها ۸۴.۶۰ درصد و در روستاها ۷۰.۱۸ درصد است.

احمد نیا افزود: شهرستان ابهر، خرمدره ونواحی یک و دو با ۹۹ درصدبیشترین نرخ باسوادی، سلطانیه و سجاس، طارم، خدابنده ۹۷ درصد، ایجرود و زنجانرود ، افشار ۹۵ درصد، بزنیه رود ۹۴ درصد و ماهنشان با ۹۳ درصد کمترین نرخ باسوادی را دارد.

وی ادامه داد: توجه به بحث سوادآموزی اولیا به یادگیری بهتر دانش آموزان کمک می‌کند و در این راستا این سازمان در سال‌های آتی برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف را برای باسواد کردن اولیای دانش آموزان دارد.