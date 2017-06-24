مسئله حجاب در جامعه جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان ظهر شنبه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی این شهرستان، پیشاپیش عید سعید فطر را تبریک گفت.

وی با اشاره به حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس بیان کرد: ملت ایران با این حضور پرشور وباشکوه خود بار دیگر حماسه ای بزرگ آفریده و به دشمنان ثابت کردند که پشتیبان نظام وانقلاب خود هستند.

زمان زاده اظهار داشت: حفظ حقوق شهروندی از جمله موارد حائز اهمیتی ست که در هر جامعه بایستی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار شهرستان بشرویه بااشاره به موضوع عفاف وحجاب نیز گفت: خوشبختانه بشرویه شهرستانی ست که میتوان گفت تمام بانوان شهرستان دارای حجاب چادر بوده و در حفظ عفاف خود به خوبی می‌کوشند.

وی افزود: مفتخریم که در تمام دستگاه های اجرایی شهرستان نیز تمامی بانوان باحجاب برتر یعنی چادر حضور دارند.

زمان زاده تاکید کرد: موضوع عفاف و حجاب از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و این‌ موضوع نه تنها برای بانوان بلکه امری ضروری برای تمام آقایان نیز محسوب می شود.

فرماندار شهرستان بشرویه ادامه داد: در صورت عدم رعایت عفاف از سوی آقایان نیز شان ومنزلت یک مرد ایرانی زیرسوال رفته و آثار سوء را در جامعه در پی خواهد داشت.

ملوک نظرزاده مسئول کمیسیون امور بانوان شهرستان بشرویه نیز در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت حفظ حجاب و عفاف گفت: در این راستا اقدامات بسیاری از جمله همایش های عفاف و حجاب در شهرستان برگزار شده است.

وی بیان کرد: متاسفانه در جامعه امروزی و باتوجه به مباحث تهاجم فرهنگی این موضوع که حجاب مانعی برای ازدواج دختران است مطرح شده که این امر را بایستی با برگزاری کلاس های آموزشی ومشاوره های صحیح قبل از ازدواج رفع نماییم.

مسئول کمیسیون امور بانوان فرمانداری شهرستان بیان کرد: امید است با همکاری ادارات مرتبط در هفته عفاف و حجاب بتوانیم نمایشگاه ها، کلاس ها وکارگاه های آموزشی در خصوص عفاف و حجاب برای بانوان شهرستان برگزار نماییم.

نظرزاده اظهار داشت: یکی از بستر های مهم در پایه گذاری عفاف و حجاب در جامعه، کانون خانواده می باشد لذا می طلبد تا خانواده ها از همان کودکی یا ابتدای سنین بلوغ، فرزندان خود را ملزم به رعایت عفاف وحجاب کرده و دختران خود را تشویق به استفاده از چادر نمایند.

وی بیان‌کرد: نیاز است تا کارگروه هایی در سطح‌شهرستان تشکیل شود تا با دقت علل تاثیرگذار در عدم رعایت عفاف وحجاب در جامعه را بررسی نمایند که البته این موضوع در بشرویه کمتر مشاهده می شود ولی برای جلوگیری از بروز این ناهنجاری ها باید از هم اکنون اقدام شود.

نظرزاده گفت: ایستگاه های مشاوره، نمایشگاه های جنگ نرم و مبارزه با بدحجابی، برگزاری همایش های متعدد در پایگاه های بسیج و اهدای چادر و بسته های فرهنگی نیز از برنامه های متعددی ست که در هفته عفاف و حجاب صورت خواهد گرفت.

حجت الاسلام رضا بهشتی فر رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بشرویه نیز در این نشست ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید فطر گفت: در اسلام ناب ما،حجاب و عفاف یک مسئله بسیار مهم است که ما بایستی با الگو گرفتن از سیره حضرت زهرا (س) در مقابل جنگ های نرم دشمن بایستیم.

وی افزود: در نظام اسلامی ما زینت هر بانوی ایرانی حجاب او ست که امید است دستگاه های متولی در بعد شرعی و حکومتی، حجاب را به خوبی ترویج دهند.

حجت الاسلام بهشتی فر گفت: ترویج حفظ حجاب و استفاده از چادر بایستی در مدارس و حتی پیش دبستانی ها پایه گذاری شود که این‌امر نیازمند یک برنامه دقیق فرهنگی ست.

وی همچنین گفت: امر به معروف و نهی از منکر نیز سلاح اصلی برای جلوگیری از بی حجابی ست که خوشبختانه در شهرستان ما کم است، ولیکن با مهاجرت بعضی از بانوان از شهرهای همجوار می بایست با زبان و لحنی شیرین فرهنگ چادری بودن را در بین آنان نیز ترویج داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بشرویه ادامه داد: ما و امامان جماعات در مساجد سطح شهرستان نیز با ترویج و معرفی اهمیت حجاب و عفاف در زندگانی تلاش می کنیم.