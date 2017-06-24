به هلاکت رسیدن ۵ مزدور سعودی در استان الجوف توسط نیروهای یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنان به پیروزی های خود در برابر متجاوزان و مزدوران سعودی ادامه می دهند.

در همین راستا، ۵ مزدور سعودی توسط نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن در منطقه «صبرین» در الشعف واقع در استان الجوف یمن به هلاکت رسیدند.

پیش از این نیز ۸ تن از مزدوران رئیس‌جمهور فراری یمن به ضرب گلوله‌ نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در اطراف پادگان التشریفات و منطقه الشماسی در شرق شهر تعز به هلاکت رسیده بودند.

بر اساس آمارهای رسمی، از ابتدای تجاوز عربستان به یمن تاکنون ۱۲۵۷۴ یمنی به شهادت رسیده‌اند که ۲۶۸۹ تن از آن‌ها کودک و ۱۹۴۲ تن زن هستند.

همچنین شمار مجروحان حملات عربستان تاکنون به ۲۰۸۲۰ تن رسیده است که ۲۵۴۱ تن از آن‌ها کودک و ۲۱۱۵ تن زن هستند.