محدودیت های ترافیکی عید سعید فطر در خراسان جنوبی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت: با پایان یافتن ماه مبارک رمضان بلافاصله سفرهای ایام تعطیلات عید سعید فطر و در ادامه آن مسافرت های تابستانی شروع و شاهد تردد بیشتر در جاده های استان خواهیم بود.

وی گفت: تمهیدات ویژه ای برای واپایش (کنترل) و نظارت بر امور ترافیکی و پیشگیری از وقوع حوادث و تصادفات رانندگی در نظر گرفته شده است تا نتایج حاصل از انجام مأموریت عید سعید فطر موجب آرامش خاطر، رضایت مندی مردم و انضباط در عبور و مرور شود.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به حضور چشمگیر، فعال و مؤثر کارکنان و تیم های عملیاتی پلیس راه در معابر برون شهری برای اجرای دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: برخورد قاطع با متخلفان از مقررات راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از وقوع حوادث رانندگی همراه با تشدید برخورد با ناهنجاری های اجتماعی از قبیل کشف حجاب توسط بانوان، آلودگی صوتی، حمل حیوانات و سگ گردانی در حین رانندگی، دودی کردن شیشه های وسایل نقلیه و ... در دستور کار پلیس خواهد بود.

وی گفت: کنترل دقیق وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی و مسافری در جاده‌ها برای ارتقاء ایمنی و رضایتمندی مسافران انجام خواهد شد.

سرهنگ رضایی در ادامه گفت: هماهنگی با سازمان راهداری به منظور آشکار سازی نقاط حادثه خیز با نصب علائم هشدار دهنده و استقرار تیم های گشتی در شعاع نقاط حادثه خیز انجام شده و آمادگی لازم برای استقبال از سفرهای تابستانی در بین رده های پلیس راه استان احراز شده است.

وی با تبریک عید سعید فطر به آحاد شهروندان به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت‌ها و ممنوعیت های عبور و مرور مربوط به تعطیلات مرتبط با عید سعید فطر را تشریح کرد و گفت: تردد کلیه کامیون‌ها، تریلرها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۵۰۰ الی ۲۳۰۰ روزهای یکشنبه و جمعه (چهارم و نهم) تیرماه در محور قاین - بیرجند و بالعکس ممنوع می‌باشد.

وی تأکید کرد: در صورتی که عید سعید فطر روز یکشنبه چهارم تیر ماه اعلام شود کلیه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در اطلاعیه فوق یک روز جلوتر اعمال خواهد شد.