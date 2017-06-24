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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۱

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس:

بازآفرینی بافت های فرسوده بندرعباس نیازمند جلب اعتماد مردمی است

بازآفرینی بافت های فرسوده بندرعباس نیازمند جلب اعتماد مردمی است

بندرعباس - رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس گفت: اجرای طرح بازآفرینی بافت های فرسوده نیازمند جلب اعتماد مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی عصر شنبه در دویست و چهلمین جلسه شورای شهر بندرعباس بیان داشت: یک چهارچوبی برای کارها مشخص شود تا مردم در زمان اجرای پروژه ها سرگردان نشوند. در دولت گذشته بسیاری از مردم صاحب خانه شدند ولی مشکلاتی هم در زمان اجرا وجود داشت.

وی عنوان کرد: پیشنهادات راه و شهرسازی مناسب بود و باید پلن بندی و فاز به فاز مشخص شود. باید اعتماد مردمی را بوجود بیاوریم. مردم نسبت به طرح های مسکن مهر و نوسازی بافت فرسوده آیت الله غفاری بد بین هستند.

هاشمی تختی خاطرنشان کرد: باید اول یک ضمانت اجرایی برای اجرای طرح محله چاهستانی وجود داشته باشد و تمامی مسئولان و دستگاههای اجرایی باید پای کار باشند.

وی تصریح کرد: برای سرمایه گذار هم باید یک امنیت سرمایه گذاری و مشوق خوبی فراهم کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس افزود: سطح ستاد بازآفرینی و نوسازی بافت فرسوده را باید افزایش دهیم. باید تمامی دستگاه های اجرایی باید تعهد بدهند و ضمانت اجرایی مناسبی به مردم ارائه دهیم و سپس اقدام به اجرای طرح کنیم.

وی تاکید کرد: نوار ساحلی شهر بندرعباس باید تعیین و تکلیف شود. در حال حاضر هنوز متولی مستقیم ساماندهی ساحل مشخص نیست و هیچ سازمانی زیر بار مسئولیت نرفته است. باید اول متولی حریم ۶۰ متری ساحل مشخص شود و نوار ساحلی شهر بندرعباس باید از وضعیت کنونی خارج شود.

کد مطلب 4013860

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