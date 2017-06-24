به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاحورزی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشار به سفر هیئت تجرای و اقتصادی بلغارستان به لرستان اظهار داشت: هیت مذکور به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی بلغارستان و همراهی سفیر و همچنین رایزن اقتصادی این کشور در ایران و جمعی از تجار و بازرگانان بلغار در اواسط تیرماه سال جاری به لرستان سفر میکنند.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه روابط بازرگانی و همکاریهای اقتصادی میان بخشهای خصوصی لرستان و بلغارستان، افزود: زمینه فعالیت تعدادی از اعضای هیت مذکور، طراحی، ساخت و راهاندازی ماشینآلات بستهبندی و فرآوری محصولات کشاورزی و مواد غذایی، میوه و سبزیجات گلخانهای است.
سلاحورزی عنوان داشت: همچنین در هیئت مذکور افرادی در زمینه توسعه همکاریهای اقتصادی با محوریت حمایت از کارآفرینی و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و جذب سرمایهگذاری خارجی فعالیت میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با اعلام اینکه در حوزه آموزش نیز مسائل مربوط به کشاورزی، دامپزشکی، علوم پزشکی، مهندسی و تکنولوژی در تخصص برخی دیگر از اعضای این هیئت است، تصریح کرد: متالوژی، محصولات آرایشی، تولید سیم و فنر و سرمایهگذاری در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر از دیگر حوزههایی است که زمینه فعالیت اعضای هیت تجاری اقتصادی بلغارستان است.
سلاحورزی بیان داشت: در مدت زمان حضور هیت مذکور در لرستان، علاوه بر اختصاص میزهای مختلف برای گفتگو و رایزنیهای رو در روی فعالان اقتصادی لرستان و بلغارستان، همایش «توسعه همکاریهای استان لرستان و بلغارستان» نیز برگزار می شود.
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