جرایم خشن و مخل نظم عمومی در شهرستان اهر روی نداده است

حجت الاسلام محمدعلی نظری ظهر شنبه در حاشیه دیدار مسئولان دادگستری و ادارات شهرستان اهر با امام جمعه اهر به خبرنگار مهر گفت: شهرستان اهر یکی از شهرستان های امن در استان آذربایجان شرقی است و جرایم خشن، مخل نظم عمومی، سرقت های آنچنانی و مسلحانه روی نداده است.

وی، افزود: ضرب و جرح عمدی، توهین و تصادفات به ترتیب سه جرم کیفری را در پرونده های تشکیل شده در دادگستری شهرستان اهر را تشکیل می دهد.

رئیس دادگستری شهرستان اهر، گفت: برای جلوگیری از هرگونه تنش اجتماعی در شهرستان اهر، برخورد جدی دادگستری با مخللین نظم عمومی از اولویت هاست.

وی، با بیان اینکه یکی از دغدغه های مهم در شهرستان اهر مسئله بیکاری است گفت: برای حل مشکل بیکاری، دادگستری شهرستان اهر برای رفع موانع سرمایه گذاری در راستای ایجاد اشتغال از سرمایه گذاران حمایت می کند.

رئیس دادگستری شهرستان اهر همچنین با بیان اینکه با خاینین کنندگان به بیت المال، مفسدین اقتصادی و متخلفان اداری از سوی دادگستری برخورد می شود گفت: کسانی که قصد سوی استفاده داشته باشند و چه اداری، چه مردم و چه اعضای شوراهای شهر و روستاها باشند، بدون هیچ تعارفی با متخلفان برخورد قانونی و احقاق حق خواهد شد.

حجت الاسلام نظری، گفت: در سال گذشته ۳۲ هزار و ۵۶۲ فقره به دادگستری، دادسراها و شوراهای حل اختلاف شهرستان اهر وارد و رسیدگی شده است.