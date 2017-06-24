استاندار مازندران خواستار برخورد با مسببان توهین به رئیس جمهور شد

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شعار علیه رئیس‌جمهور منتخب ملت آن‌هم در روز قدس که روز وحدت و همبستگی مسلمانان جهان برای مقابله با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی است رفتاری وحدت‌شکن، دون مایه و پست و خلاف مصالح ملی است که باید با تدابیر لازم جلوی آن گرفته شود.

مقام عالی دولت در استان گفت: هرچند رأی بالای ملت هوشمند ایران در انتخابات اخیر به دکتر حسن روحانی نشان داد که این‌گونه رفتارهای تخریبی تأثیری در عزم و اراده ملت بزرگ ایران در دفاع از دولت تدبیر و امید ندارد اما باید فضای جامعه به‌سوی وحدت و یکپارچگی هدایت‌شده و در راستای منویات مقام معظم رهبری از دوقطبی کردن جامعه و تهیه خوراک برای رسانه‌های بیگانه و معاند جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: مطمئناً هتاکی و توهین به رئیس‌جمهور عزیز رفتاری افراطی، دشمن‌شاد کن و غیرقابل‌قبول در پیشگاه ملت بزرگ ایران است و به وحدت ملی آسیب می‌زند.

استاندار مازندران تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها نسبت به این رفتارهای احساساتی و خودسرانه تذکر داده و با صراحت فرموده‌اند که این کارها به ضرر کشور است و نباید با احساسات راه بیفتند و اینجاوآنجا علیه این‌وآن شعار بدهند.

وی در پایان خواستار برخورد قانونی با عاملان و مسببان این اقدامات نابخردانه شد و ابراز امیدواری کرد با برخورد مناسب با این افراد افراطی دیگر شاهد بروز این‌گونه حرکت‌های ناپسند در جامعه اسلامی نباشیم.