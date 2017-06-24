تفیض اختیارات ملی به استان راهگشای حل معضل بافت فرسوده خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده عصر شنبه در دویست و چهلمین جلسه شورای شهر بندرعباس که در جلسه شورای شهر بندرعباس برگزارشد، بیان داشت: یکی از مهمترین اولویت های شهرداری در دوره چهارم تدوین برنامه توسعه متوازن محلات به خصوص در بافت فرسوده بود. اولویت های کاری در راستای حل مشکلات مردم در قالب وظایف شهرداری انجام شد.

وی عنوان کرد: ستاد ساماندهی و بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی و بافت فرسوده در شهرستان بندرعباس به ریاست فرماندار شهرستان بندرعباس برگزار شد، با تقسیم کاری که انجام شد بخشی از کارها پیش رفت.

امینی زاده خاطرنشان کرد: به اذعان وزارت راه و شهرسازی یکی از بهترین شهرهای که در حوزه بافت فرسوده خوب کار کرده بود شهر بندرعباس بود.

شهردار بندرعباس اظهارداشت: شهرسازی در واگذاری اسناد به اهالی محلات در بافت فرسوده خوب کار کرده است یکی از عوامل توسعه شهری سنددار شدن اراضی و زمین های شهری است.

وی ابرازداشت: مشارکت مردم و دستگاهها را اگر در کنار هم داشته باشیم روند توسعه شهر را می توانیم بیشتر از گذشته داشته باشیم. تلاش و کارهای خوبی در حال انجام است اما مهمترین عامل در تسریع توسعه شهری و نوسازی بافت فرسوده تفیض اختیارات ملی به استانی است.

آماده سازی هر هکتار از بافت فرسوده ۱۰ میلیارد تومان است

امینی زاده ابرازداشت: برای آماده سازی هر هکتار در بافت فرسوده نیازمند ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم، اگر سایر دستگاه های اجرایی استان برای کمک به شهرداری و راه و شهرسازی پا پیش نگذارند با مشکل اعتباری روبرو خواهیم شد.